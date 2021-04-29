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Компания Bang & Olufsen выпустила беспроводные колонки за 1 млн рублей

29.04.2021 23:24

Новая премиальная акустика уже продается и предлагается в нескольких вариантах оформления по цене от 1 млн рублей. Компания Bang & Olufsen выпустила беспроводные колонки за 1 млн рублей
Компания Bang & Olufsen выпустила беспроводные колонки с названием Beolab 28, которые можно использовать напольно, либо повестить на стену.

Новинка получила цилиндрическую форму и выполнена из анодированного алюминия и дерева. Дизайн выполнили в стилистике Beolab Penta, Beolab 6000 и Beolab 8000.

В каждой колонке установлен сабвуфер, а также три трехдюймовых среднечастотных динамика. Еще на них есть шторки, благодаря которым можно настроить узкое или широкое звучание.

Управление колонками осуществляется с помощью сенсорных кнопок, которые будут проявляться в момент приближения пользователя.

Воспроизведение музыки возможно с любого устройства с помощью Chromecast, AirPlay или Bluetooth.

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