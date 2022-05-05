Zineera – нововведения для трейдеров во время кризиса

Санкции, кризис, потеря работы – это те слова, которые можно чаще всего сейчас услышать от многих людей. Трейдеры, которые длительное время успешно торгуют, тоже начали задумываться над тем, как в это сложное время не потерять источник заработка. Выбор биржи в это непростое время очень важен. Торговая площадка Зинейра, чтобы обезопасить себя и своих клиентов, решила предпринять ряд шагов. Она поможет зарабатывать в период кризиса и улучшить финансовое положение.

Что предлагает торговая площадка Зинейра

Компания Zineera на рынке работает несколько лет. В отличие от большого количества бирж, которые не выполняют качественно свои функции, торговая площадка делает все, чтобы клиенты могли на ней зарабатывать, ведь от этого зависит их репутация и доходы. Именно по этим причинам, даже в условиях кризиса, ее специалистами были разработаны шаги, направленные на помощь в торговле трейдерам. Было решено разрешить клиентам самим выставлять размер кредитного плеча (эта функция доступна в личном кабинете). Также оператор анонсировал маржинальную и свободную торговлю с кредитным плечом. Такие шаги, предполагается, позволят клиентам активней торговать и получать неплохую прибыль.

Торговая площадка Зинейра стала одной из первых, кому удалось спрогнозировать кризис, который мы видим сейчас, а это доказывает то, что биржа действительно – солидная платформа. Только настоящим профессионалам под силу делать такие точные прогнозы. Сейчас на этого брокера равняется много аналогичных компаний. Кроме этого, специалисты Zineera предупредили, что этот кризис будет существенно отличаться от 2007-2008 годов. Предполагается, что он приведет к общей нестабильности по всему миру и это процесс уже начался. В сложившейся ситуации инвестиции и торговля криптой являются самым надежным способом заработать деньги. Тем более оператора не затрагивают санкции, введенные Европой и Америкой. Платформа зарегистрирована в Австралии и имеет лицензию, выданную австралийским регулятором.

Секрет успеха биржи Zineera

С самого начала своего основания брокер Зинейра зарекомендовала себя, как надежная площадка, делающую ставки на новые технологии, постоянное развитие, внедрение самых прогрессивных достижений в области программного и технического обеспечения в торговлю. Биржа существенно отличается от консервативных площадок, которые все еще используют традиционные подходы к торговым операциям, обеспечению безопасности сайта. Именно использование новшеств, обеспечивающих успешную торговлю трейдерам, делает ресурс одним из самых лучших, что можно найти в сети. Таких результатов удалось компании достичь благодаря кропотливому труду команды профессиональных опытных трейдеров, программистов, экономистов и ряда других специалистов. Не обошлось и без мнения и отзывов пользователей.

При создании биржи учитывались пожелания трейдеров, использовались новые разработки, анализировался рынок. Вся эта информация была собрана воедино и применена на практике. В результате получилась прогрессивная торговая площадка, где есть все возможные инструменты для торговли, программы для пользователей с разным уровнем опыта, новости финансового мира, свежие аналитические данные. Создатели Zineera постарались сделать так, чтобы клиенты, начав торговлю у них, чувствовали себя максимально комфортно и не имели причин искать другой ресурс. На данный момент эти шаги вывели компанию на вершину рейтинга ресурсов, предлагающих услуги торговли криптовалютой, акциями, драгметаллами, валютой.