ЖК Детали — ваш новый дом в Новой Москве: технологии, удобство и природа

Жилой комплекс «Детали» — это ваш идеальный выбор для жизни в Новой Москве, где инновации и природа сливаются в гармоничное единство. Расположенный всего в 15 км от МКАД между Киевским и Калужским шоссе, ЖК «Детали» предлагает не только экологически чистую зону для жизни, но и быстрый доступ ко всем городским благам.

Бизнес-лайт класс с инновационным подходом

ЖК «Детали» уникален своим предложением жилья бизнес-лайт класса, сочетающего высокий уровень комфорта и безопасности по доступной цене. Проект включает строительство многофункционального комплекса и двух детских садов, что делает его идеальным местом для семейного проживания.

Слияние с природой и продвинутая архитектура

ЖК в Новой Москве расположен в экологически благополучной зоне, с близостью к парку «Марьино» и лесопарку Валуево, что позволяет его жителям каждый день наслаждаться природой. Архитектурный проект, разработанный талантливыми архитекторами из бюро «Остоженка», вдохновлённый произведениями Маурица Эшера, отличается зданиями с панорамными окнами и переменной высотностью, что идеально вписывается в окружающий ландшафт.

Планировки и умные технологии для комфорта

ЖК «Детали» предлагает более ста планировочных решений: от компактных студий до просторных трехкомнатных квартир с высокими потолками и угловым остеклением, максимизирующим природный свет. Встроенные умные технологии, включая систему «умный дом», повышают уровень безопасности и комфорта, позволяя управлять доступом и бытовыми устройствами через мобильное приложение.

Инфраструктура и благоустройство для активной жизни

Территория ЖК продуманно благоустроена с зонами для активного отдыха и безопасными игровыми площадками для детей, созданными по уникальному проекту бюро VIEWGA. Внутренний двор без машин и лобби с удобствами для хранения личных вещей и ухода за домашними питомцами делает проживание в «Деталях» максимально комфортным и удобным.

ЖК «Детали» предлагает высокие стандарты жизни в Новой Москве, сочетая в себе уют, безопасность и привлекательность для тех, кто ценит качество и гармонию с природой. Новая Москва – один из самых динамично развивающихся районов столицы, и вложение в недвижимость здесь может стать выгодной инвестицией. ЖК «Детали» предлагает жилье, которое со временем может только повысить свою ценность, благодаря отличной инфраструктуре и экологически чистой окружающей среде.