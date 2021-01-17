Женские ботфорты — вечный элемент женского гардероба

В списке самых главных тенденций в обувных тенденциях сапоги-ботфорты занимают особую позицию. С ними связана масса стереотипов и предрассудков, несмотря на которые многие представительнице прекрасного пола на протяжении многих сезонов выбирают именно эту модель обуви для ношения в холодное время. Причина этого проста – ботфорты обладают привлекательным внешним видом и делают ноги визуально длиннее. Ботфорты не только способны гармонично вписаться практически в любой образ, но и обеспечивают максимальный комфорт, защищая от зимнего холода.

Современные модели ботфорт поражают своим разнообразием. Большинство моделей предназначено для высоких и стройных девушек. Дизайнерами была разработана немало фасонов, которые станут отличным дополнением образа для дам невысокого и среднего роста. В продаже представлено немало разновидностей высоких сапог, каждая из которых обладает своими особенностями сочетания. Приобретая ботфорты нужно ознакомиться с этими тонкостями, чтобы выбрать наиболее подходящую модель.

Как выбрать ботфорты?

Выбирая ботфорты в первую очередь следует ориентироваться на цвет и фактуру обуви, поскольку именно они задают настроение. Широкая коллекция брендовых ботфорт по доступным ценам предложена в магазине https://www.parad-shoes.ru/catalog/botforty.

Среди большого разнообразия моделей можно выделить:

Замшевые ботфорты светлого цвета. Мягкие цвета подчеркивают женственность и привносят в образ некоторое благородство. Такая обувь является отличным инструментов для модных экспериментов. Единственный недостаток – непрактичность. Также за обувью светлых оттенков требуется особый уход. Темные ботфорты. Компромисс, который подходит для тех, кто предпочитает практичную и в то же время элегантную обувь. Черные кожаные ботфорты. Высокая практичность и выносливость изделий из кожи – отличный повод, чтобы рискнуть. Однако выбирая такую обувь нужно иметь четкое понимание того, где начинается вульгарность

Подобные варианты смогут отлично вписаться в гардероб любой современной девушки, украсив свою обладательницу. Вариантов с чем могут сочетаться ботфорты великое множество. Лучше всего они сочетаются с темными колготками, платьями из темной ткани, а также меховыми шубками и жилетками. Девушкам со стройной фигурой отлично подойдут ботфорты-стрейч, которые визуально делают фигуру более хрупкой и нежной.