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Женские ботфорты — вечный элемент женского гардероба

17.01.2021 03:05

Женские ботфорты - вечный элемент женского гардероба

В списке самых главных тенденций в обувных тенденциях сапоги-ботфорты занимают особую позицию. С ними связана масса стереотипов и предрассудков, несмотря на которые многие представительнице прекрасного пола на протяжении многих сезонов выбирают именно эту модель обуви для ношения в холодное время. Причина этого проста – ботфорты обладают привлекательным внешним видом и делают ноги визуально длиннее. Ботфорты не только способны гармонично вписаться практически в любой образ, но и обеспечивают максимальный комфорт, защищая от зимнего холода.

Современные модели ботфорт поражают своим разнообразием. Большинство моделей предназначено для высоких и стройных девушек. Дизайнерами была разработана немало фасонов, которые станут отличным дополнением образа для дам невысокого и среднего роста. В продаже представлено немало разновидностей высоких сапог, каждая из которых обладает своими особенностями сочетания. Приобретая ботфорты нужно ознакомиться с этими тонкостями, чтобы выбрать наиболее подходящую модель. 

Как выбрать ботфорты? 

Выбирая ботфорты в первую очередь следует ориентироваться на цвет и фактуру обуви, поскольку именно они задают настроение. Широкая коллекция брендовых ботфорт по доступным ценам предложена в магазине https://www.parad-shoes.ru/catalog/botforty.

Среди большого разнообразия моделей можно выделить: 

  1. Замшевые ботфорты светлого цвета. Мягкие цвета подчеркивают женственность и привносят в образ некоторое благородство. Такая обувь является отличным инструментов для модных экспериментов. Единственный недостаток – непрактичность. Также за обувью светлых оттенков требуется особый уход.
  2. Темные ботфорты. Компромисс, который подходит для тех, кто предпочитает практичную и в то же время элегантную обувь.   
  3. Черные кожаные ботфорты. Высокая практичность и выносливость изделий из кожи – отличный повод, чтобы рискнуть. Однако выбирая такую обувь нужно иметь четкое понимание того, где начинается вульгарность

Подобные варианты смогут отлично вписаться в гардероб любой современной девушки, украсив свою обладательницу. Вариантов с чем могут сочетаться ботфорты великое множество. Лучше всего они сочетаются с темными колготками, платьями из темной ткани, а также меховыми шубками и жилетками. Девушкам со стройной фигурой отлично подойдут ботфорты-стрейч, которые визуально делают фигуру более хрупкой и нежной.  

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