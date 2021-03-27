Зеркало букмекерской компании 1xbet

В нашей стране букмекерски конторы и ставки на спорт не запрещены, в отличие от казино, однако при посещении БК нередко пользователи сталкиваются с проблемами. Из-за каких-то не всегда понятных причин сайты онлайн-букмекеров оказываются недоступны или заблокированы.

Но прогнозисты могут иметь на балансах букмекерских контор накопленные денежные средства, которые нужно вывести, как тогда быть? Кроме того, прогнозисту удобнее и надежнее делать ставки на проверенных ресурсах, где все известно и привычно, чем искать новые сервисы.

Решить такого рода проблемы с недоступностью БК можно при помощи так называемых «зеркал сайтов». 1иксБет зеркало рабочее – это тот же сайт букмекера, только находящийся по альтернативному адресу.

Преимущества посещения БК через зеркала

Помимо того, что БК на зеркале предоставляет все привычные услуги, могут иметься приятные новшества.

Обычно на зеркалах отсутствует раздражающая реклама.

Сайт зеркала доступен с любых устройств.

Дополнительные бонусы.

Надо сказать, что официальный сайт букмекерской конторы чаще всего блокируется на стационарных компьютерах и ноутбуках, в особенности в известном своими «строгими нравами» браузере Google Chrome.

При этом на мобильных устройствах, смартфонах и планшетных компьютерах вполне может оказаться, что официальный сайт букмекера без проблем загружается.

Как найти зеркало сайта

Сайт букмекерской конторы с альтернативным адресом может оказаться настоящим спасением для пользователя, но как узнать адрес зеркала? Для этого существует несколько несложных путей.

Провести поиски в интернете, задав в браузере домен официального сайта букмекерской конторы.

В выдаче появится несколько ссылок на существующие зеркала.

Зайдя на сайт БК подписаться на рассылку с новостями. Тогда при появлении нового зеркала можно будет своевременно получить ссылку по электронной почте.

Много полезной информации о букмекерских конторах, в том числе активные, действующие зеркала, можно найти в социальных сетях, вступив в сообщества любителей делать прогнозы и ставки на спортивные события.

Помимо этого, большинство онлайн букмекерских контор имеют собственные мобильные приложения, которые можно устанавливать на смартфоны и планшеты и делать прогнозы без опасения блокировки или недоступности сайтов.

Мобильные приложения обычно более удобны для ставок и не тормозят, в отличие от сайтов, которые на смартфонах зачастую работают медленно, а на десктопах могут и вовсе не загружаться.