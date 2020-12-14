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Зеркало 1xbet всегда спасет на случай блокировки основного сайта

14.12.2020 15:42

1xbet – букмекерская контора, которая является одной из самых популярных на просторах не только Российской Федерации, но и всех стран СНГ и Рунета в общем. Букмекер привлекает также огромное количество иностранных пользователей, которые находят здесь уникальные возможности для заработка на своем азартном хобби – ставках на спорт. Контора предлагает огромный ассортимент развлечений, среди которого даже человеку, имеющему 24 часа в сутки свободного времени не станет скучно. Игровой зал, ставки на спорт, ставки на популярные киберспортивные дисциплины – здесь есть все для новичков и прожженных бетторов.

Если Вы планируете быть активным пользователем рассматриваемого букмекера, то никогда не помешает держать в закладках дополнительное 1xbet зеркало. Это точная копия оригинального сайта, которая доступна по другому адресу. Почему приходится пользоваться зеркалами и как их найти в случае, если главный портал опять недоступен в Вашем регионе? Рассмотрим эти важные вопросы более подробно.

Зеркало 1xbet всегда спасет на случай блокировки основного сайта

Зачем 1xbet зеркало

1xbet пользуется огромной популярностью, но владельцы этой компании не самые робкие люди, они не желают отдавать львиную долю доходов в качестве налогов Родине, поэтому стараются играть вне легального поля азартных развлечений. В будущем компания наверняка будет вынужден заполучить лицензию, но пока она находится «в контрах» с Налоговой службой РФ, а против владельцев конторы выставляют чуть ли не уголовные статьи за ведение незарегистрированной азартной деятельности. Конечно, простые гемблеры и бетторы совершенно не ощущают этого на себе, но такая ситуация приводит к таким вещам:

  • Периодические блокировки и попытки удалить главный сайт 1xbet;
  • Блокирование доменного имени сайта, необходимость жителям России входить на портал через ВПН сервисы;
  • Невозможность залогиниться на портале, войти в свой личный кабинет и начать играть на ставках или автоматах.

Естественно, что такие проблемы мешают пользователям расслабляться. Поэтому владельцы букмекерской конторы всегда держат про запас сайт-зеркало по другому доменному имени, которое является полной копией оригинала. В случае проблем на официальном портале можно смело заходить туда и продолжат развлекаться!

Как найти сайт зеркало? Все очень просто – когда основной сайт не работает, то напишите в поисковике соответствующий запрос и Вам сразу будут предоставлены подсказки и адрес зеркала. Также зеркала часто указываются на основном сайте, пока он работает. 

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