Защитит и смягчит удар воздушно пузырьковая пленка



Под плотным картоном коробки для нового гаджета часто встречается воздушно пузырьковая пленка с упругими капсулами, наполненными воздухом. Но это не единственный пример ее применения. Плотное полотно с особой структурой помогает:

защитить от проникновения влаги и пыли;

обеспечивает амортизацию при падении или механическом ударе;

сохраняет тепло;

изолирует от излишнего шума и т.д.

Она необходима на промышленных предприятиях, строительных объектах, в сельхозугодиях, в логистике, в быту. Реализуется в виде рулонов, конвертов или на метраж. Чтобы максимально применить ее достоинства, необходимо разбираться в маркировке, понимать разницу между видами защитно-упаковочного материала.

Виды и применение ВПП

Существует двух, трехслойная воздушно пузырьковая пленка и особый тип для укрытия бассейнов (тоже состоит из 3х слоев, но очень плотная и прочная). Разница их определяется структурой, составом и диаметром пупырышков. Есть вариант, состоящий из пузырчатого полотна и гладкой пленки с одной стороны. Или воздушные капсулы защищены с обеих сторон обычным полиэтиленом. Тесно сцепленные между собой слои не разъединяются и составляют единое целое.

Также отличается покрытие и по составу. При производстве могут добавляться светостабилизаторы, светопреобразователи, красящие вещества и пр. Эти добавки необходимы для придания определенных качеств ВПП. В зависимости от особенностей, каждый образец имеет определенную нишу использования.

Отдельно стоит остановиться на укрытии для бассейнов. Закрыв нею поверхность «водоема», можно не только сохранить тепло, минимизировать испарение, но и предотвратить несчастный случай. Она не допустит случайного падения ребенка или взрослого в воду (натянутая поверхность выдерживает большой вес и не разрывается).

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