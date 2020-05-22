Запчасти Cummins для бесперебойной работы двигателя

В сфере производства комплектующих для автомобилестроения Cummins Inc. много лет занимает лидерские позиции. Корпорация включает в себя множество подразделений, успешно дополняющих друг друга. Каждое из них занято производством определённой продукции: оборудования для фильтрации (топлива, масла, воздуха), систем электропитания, двигателей, турбокомпрессоров.

О преимуществах продукции Cummins

Профессионалы называют двигатели Cummins образцом, на который следует равняться остальным производителям, работающим в этой отрасли. Подобную репутацию эти двигатели заслужили благодаря своей компактности, простой конструкции, небольшому весу, экономичному расходованию топлива. Важно и то, что они способны неутомимо работать даже в неблагоприятных условиях, Об их исключительной надёжности свидетельствует тот факт, что ведущие автопроизводители мира оснащают выпускаемую технику двигателями Cummins.

Поломки даже такого высококачественного оборудования неизбежны, но, приобретая фирменные запчасти Cummins https://farmpartsstore.com/cummins/ , можно справиться с этой проблемой без труда.

О сфере применения продукции Cummins

Дизельными двигателями, которые выпускаются на принадлежащих Cummins предприятиях, производят комплектацию лёгких коммерческих и среднетоннажных автомобилей, автобусов, тяжёлых грузовиков. В последние два десятилетия увеличился интерес целевой аудитории к газовым двигателям, продающимся под этой маркой. Двигатели, работа которых возможна на альтернативном топливе, производятся на американских предприятиях. Эти устройства характеризуются высокой степенью производительности. В то же время они не такие шумные, как их предшественники, и меньше выбрасывают в атмосферу продуктов распада. Приятным для потребителя моментом является также наличие обязательной гарантии и возможности пользоваться сервисным обслуживанием.

Последние годы в России наблюдается увеличение интереса к двигателям Cummins средней мощности, работающих на природном газе. В какой-то мере на это влияет стремление снизить количество вредных выбросов в атмосферу. Двигатели последнего поколения соответствуют новейшим европейским требованиям относительно токсичности. Автобусы и автомобили, укомплектованные газовыми двигателями из серий ISL G, CGe, BGe не наносят окружающей среде большого ущерба.

Руководство Cummins в числе приоритетных направлений развития производства называет уменьшение себестоимости выпускаемой продукции, так как одним из основных принципов работы компании остаётся внимание к интересам покупателей.

Источник: farmpartsstore.com