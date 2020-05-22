Запчасти Cummins для бесперебойной работы двигателя

Меню
Поиск

USD/RUB: 70.92 EUR/RUB: 77.8 BTC/USD: 8756.9

22 июня : пятница

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

О пользе фитнес-браслетов и «умных» часов рассказал врач

По мнению кардиолога, часы и браслеты наоборот позволяют следить за здоровьем и мотивируют людей следить за количеством пройдённых шагов, работой сердца и пульса.

Глава Alphabet предлагает создать новые правила для ИИ

Искусственный интеллект может нести угрозу, об чем заявил глава Alphabet Сундар Пичаи.

Колонка эксперта

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Статьи

Обзоры рынков

Запчасти Cummins для бесперебойной работы двигателя

22.05.2020 14:08

Запчасти Cummins для бесперебойной работы двигателя

В сфере производства комплектующих для автомобилестроения Cummins Inc. много лет занимает лидерские позиции. Корпорация включает в себя множество подразделений, успешно дополняющих друг друга. Каждое из них занято производством определённой продукции: оборудования для фильтрации (топлива, масла, воздуха), систем электропитания, двигателей, турбокомпрессоров.

О преимуществах продукции Cummins

Профессионалы называют двигатели Cummins образцом, на который следует равняться остальным производителям, работающим в этой отрасли. Подобную репутацию эти двигатели заслужили благодаря своей компактности, простой конструкции, небольшому весу, экономичному расходованию топлива. Важно и то, что они способны неутомимо работать даже в неблагоприятных условиях, Об их исключительной надёжности свидетельствует тот факт, что ведущие автопроизводители мира оснащают выпускаемую технику двигателями Cummins.

Поломки даже такого высококачественного оборудования неизбежны, но, приобретая фирменные запчасти Cummins https://farmpartsstore.com/cummins/ , можно справиться с этой проблемой без труда.

О сфере применения продукции Cummins

Дизельными двигателями, которые выпускаются на принадлежащих Cummins предприятиях, производят комплектацию лёгких коммерческих и среднетоннажных автомобилей, автобусов, тяжёлых грузовиков. В последние два десятилетия увеличился интерес целевой аудитории к газовым двигателям, продающимся под этой маркой. Двигатели, работа которых возможна на альтернативном топливе, производятся на американских предприятиях. Эти устройства характеризуются высокой степенью производительности. В то же время они не такие шумные, как их предшественники, и меньше выбрасывают в атмосферу продуктов распада. Приятным для потребителя моментом является также наличие обязательной гарантии и возможности пользоваться сервисным обслуживанием.

Последние годы в России наблюдается увеличение интереса к двигателям Cummins средней мощности, работающих на природном газе. В какой-то мере на это влияет стремление снизить количество вредных выбросов в атмосферу. Двигатели последнего поколения соответствуют новейшим европейским требованиям относительно токсичности. Автобусы и автомобили, укомплектованные газовыми двигателями из серий ISL G, CGe, BGe не наносят окружающей среде большого ущерба.

Руководство Cummins в числе приоритетных направлений развития производства называет уменьшение себестоимости выпускаемой продукции, так как одним из основных принципов работы компании остаётся внимание к интересам покупателей.

Источник: farmpartsstore.com

Просмотры:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги