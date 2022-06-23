Замена экрана на Айфоне

По статистике сервисных центров, чаще всего электронные гаджеты приходят в негодность не по причине фабричного брака (что встречается крайне редко из-за многоуровневой системы контроля качества на современном производстве), а из-за небрежности в обращении или незнания рекомендаций производителя по безопасной и надежной эксплуатации.

Едва ли не самая часто встречающаяся проблема со смартфонами – растрескивание дисплея при падении или ударе. Нередко при этом смартфон полностью перестает отзываться на управляющие сигналы либо рабочей остается только часто экрана, что делает пользование устройством практически невозможным.

К счастью, эту проблему можно решить в сервисном центре за полчаса.

Как быстро и недорого отремонтировать разбитое стекло смартфона

Замена экрана на Айфон в Нефтекамске по низкой цене – популярная услуга, осуществляемая с использованием качественных оригинальных комплектующих буквально в присутствии владельца, на глазах у клиента.

Сервис по ремонту и обслуживанию электронной техники Pedant в городе Нефтекамск работает на этом рынке уже на протяжении более семи лет и имеет высокую репутацию у клиентов.

Компания предлагает низкие цены и качественное обслуживание, что достигается за счет большого потока клиентов, доверяющих опытным мастерам.

По каждому ремонту дается гарантия на выполненные работы и установленные комплектующие на срок в несколько месяцев.

Диагностика неисправностей осуществляется бесплатно и клиент сразу может узнать конечную стоимость ремонта, чтобы оценить свои финансовые возможности.

Получить консультацию специалиста и записаться на обслуживание можно без посещения сервисного центра посредством горячей линии.

Комплекты наиболее часто востребованных запчастей для ремонта техники Apple и других популярных брендов всегда имеются на складе компании, поэтому операции по восстановлению работоспособности устройств производится в кратчайшие сроки.

Как обеспечить длительный период эксплуатации смартфона

Остаться без телефона и интернета даже на несколько дней – настоящая катастрофа для современного человека. Чтобы не допускать таких проблем, полезно внимательно изучить инструкцию по эксплуатации на сайте производителя и четко придерживаться рекомендаций.

Не рекомендуется пользоваться смартфонами во время принятие пищи, поскольку жидкости могут существенно навредить сложной электронике.

Не следует забывать и о том, что вести переговоры по телефону находясь за рулем во время движения автомобиля запрещается, поскольку чревато рисками дорожно-транспортных происшествий.