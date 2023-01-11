Заказывайте создание интернет-магазинов и маркетплейсов в компании «Simtech Development»

Сегодня вся торговля и деловые связи между людьми активно смещаются в сферу онлайн. Чтобы успешно продавать и зарабатывать, больше не требуется арендовать площадь под магазин в центре города. Достаточно запустить и раскрутить интернет-площадку, на которой будет много посетителей, чтобы получить от своего бизнеса желаемый результат. Но вот создание интернет магазина – задача очень непростая, которую необходимо доверять только профессионалам. И если это Вам нужно – рекомендуем обратиться в компанию «Simtech Development»!

Что предлагает разработчик

«Simtech Development» это команда разработчиков, которая включает около 150 разнообразных специалистов, общая задача которых – создавать качественные онлайн-проекты любого уровня сложности для своих клиентов. Если Вы желаете запустить магазин в Сети или открыть маркетплейс с нуля – здесь Вам легко помогут реализовать такие амбициозные задачи.

Перечень услуг, которые предлагает «Симтек Девелопмент», достаточно обширен и включает следующее:

Разработка и запуск онлайн-магазинов;

Создание полноценных маркетплейсов;

Проектирование и модификация интернет-магазинов под нужды клиента;

Интеграция на имеющиеся сайты клиента современных сервисов, виджетов, систем и функций;

Проведение аудита производительности серверов, оптимизация их инфраструктуры, настройка облачного хостинга.

На сайте также предлагаются авторские оригинальные разработки тем и модулей для онлайн-торговли, благодаря которым Ваш портал сможет стать лучше.

Несколько причин сотрудничать с «Simtech Development»

Компания работает уже около 17 лет и за это время смогла завоевать клиентов не только в странах СНГ, но и по всему миру. За это время здесь реализованы 3500 проектов для более чем 1000 клиентов со всех концов света, клиентами компании стали предприниматели из более чем 170 стран мира.

Вот основные причины для того, чтобы обратиться за указанными услугами сюда:

Большой штат опытных сотрудников, которые выполнят задачу любого уровня сложности;

Гибкость в подходе к работе, создание качественных оригинальных проектов «под ключ» для клиента;

Гарантия на качественное выполнение заказа в оговоренные сроки.

Также немалый плюс – адекватные цены, которые будут по карману каждому.

Обращаетесь в «Simtech Development» и заказывайте создание сайта или площадки для онлайн-торговли на лучших условиях!