Займы «Страна Экспресс» становятся доступнее

Еще проще и удобнее получить деньги в долг, если у вас установлено мобильное приложение «Денежные переводы». Узнайте больше о сервисе микрозаймов онлайн.

Хорошо, когда есть сумма «на черный день» или товарищи, которые согласятся занять в случае острой необходимости. Но таким богатством обладают сегодня немногие.

Трудовым мигрантам еще сложнее: все свои доходы они отправляют семье на родину, себе оставляют совсем чуть-чуть. И малейшая трата сверх запланированного превращается в проблему.

А если произошел действительно серьезный форс-мажор? Сломался телефон, нужно купить лекарство или заплатить за жилье, родные просят прислать побольше… Одна надежда на кредит. Но взять его без российского гражданства практически невозможно.

Для таких случаев есть максимально удобное решение – займы «Страна Экспресс». Это достаточно новый, но уже популярный финансовый продукт. «Страна Экспресс» обладает уникальным отличием от прочих предложений: подача заявки и ее согласование проходят онлайн.

Раньше для того, чтобы обращение было одобрено, требовалось сфотографировать при оформлении множество документов: патент и регистрацию, разрешение на пребывание в России. А сегодня сервис стал проще: рассмотрение происходит по паспорту или ID-карте. Если заявка будет согласована, первый заем придется получить наличными. Идти в банк необходимо со всеми перечисленными документами и нотариально заверенным переводом паспорта, если он заполнен на латинице.

Специалисты МКК знают: дать ответ на заявку нужно в кратчайшие сроки. Сегодня рассмотрение происходит за минуты, если клиент обратился днем, и за несколько часов, если потребность в займе возникла в ночное время. Другими словами, от момента заполнения формы до получения денег при положительном решении не пройдет и суток.

Так меняется сервис, но это далеко не все нововведения. Число представителей стран, претендующих на получение займа, увеличивается. Уже сейчас получить деньги в долг могут мигранты с гражданством Беларуси, Молдовы, Грузии, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана, а также граждане РФ. И это не конечный список, он будет расширяться.

Сегодня взять займ без проблем можно так:

скачайте приложение «Денежные переводы» (от «Золотой Короны»);

откройте раздел «Займы»;

заполните заявку: какую сумму и на какой срок планируете взять;

сделайте фото паспорта или ID-карты;

укажите уровень ваших доходов и сумму платежей по другим кредитам;

проверьте правильность введенной информации, если все верно, подтвердите заявку.

В случае положительного решения, необходимо подписать договор онлайн, затем первый заем получить наличными в банке как денежный перевод, а второй и следующие зачислить на карту.

Как погасить долги? Внести платеж можно на сайтах «Страна Экспресс» или «Золотая Корона – Погашение кредитов», в мобильных приложениях системы платежных сервисов, а также наличными в банках и салонах связи.

Тариф на оплату можно уточнить на странице «Как погасить займ» по ссылке.