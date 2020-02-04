Зачем выводить свой сайт в топ

Каждый владелец сайта мечтает зарабатывать на нём большие суммы. Только вот далеко не у всех это выходит. Чтобы интернет-ресурс действительно приносил выгоду, его необходимо продвигать. Если вы не знаете, как работать с SEO-инструментами, воспользуйтесь услугами веб-мастеров. Поддержка сайтов профессионалами способна превратить любую площадку в источник хорошего дохода.

Что такое SEO-продвижение и зачем оно нужно

SEO (Search Engine Optimization) – это как раз та самая поисковая оптимизация, благодаря которой ваш сайт может быть одним из первых в выдаче Яндекса и Google. Вспомните, когда вы в последний раз заглядывали хотя бы на вторую страницу поиска? Именно поэтому нахождение в топе гарантирует ощутимо большее количество посетителей.

Существуют два типа оптимизации: внутренняя и внешняя. Должное внимание следует уделять обоим и одновременно, так как ожидать результата можно только в случае грамотной и слаженной работы над ними.

Внутренняя оптимизация, предполагающая действия, направленные на улучшение содержимого сайта, состоит из:

формирования семантического ядра (составление ключевых фраз, используемых в текстовых материалах);

технических доработок (удобство навигации по сайту и ускорение открытия страниц, а также адаптированность под мобильные устройства);

избавления от дублированных страниц и битых ссылок;

повышения удобства пользования (интуитивно понятный интерфейс);

работы над уникальностью контента (ведь интернет-ресурс для того и создаётся, чтобы быть полезным).

Работа над внешней оптимизацией заключается в увеличении авторитетности сайта в сети. Для этого необходимо продвигать его в соцсетях, быть активным в блогах и форумах смежной тематики, а также всегда наполнять ресурс актуальной информацией.

Можно ли самому развивать сайт

Чтобы качественно продвигать ресурс в интернете, необходимо хорошо разбираться во всех тонкостях работы с SEO. Человеку, который до этого никогда не сталкивался с подобным, будет очень трудно быстро освоить всё это и сразу же применять на практике. Так что гораздо проще и надёжнее доверить сопровождение сайтов специалистам.