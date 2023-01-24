Зачем вам нужны умные часы?

Умные часы – это отличный способ следить за своей повседневной жизнью. Это как мобильный телефон, фотоаппарат и калькулятор в одном устройстве. Разберем подробнее возможности большинства умных часов.

Особенности умных часов

Если вы не знаете, зачем вам стоит купить умные часы, узнайте, какой функционал вы можете в них найти.

В них есть практически все те же функции, что и у вашего телефона – камера, акселерометр, термометр, барометр, компас и хронограф. Но есть и дополнительные возможности: калькулятор, ответ на звонки, сенсорный экран (для удобной навигации), GPS-навигатор (чтобы вы никогда не заблудились), динамик (вы сможете слушать музыку или подкасты), планировщик (чтобы вы никогда не пропустили встречу) и т.д.

Вы можете использовать свои умные часы для:

Съемки фотографий. Легко делайте снимки с помощью этого функционала на смарт-часах, а затем делитесь ими в социальных сетях или отправляйте друзьям по электронной почте. Управление камерой на смарт-часах идеально подходит для селфи и групповых фотографий, а также для съемки важных документов и других вещей.

Прогноз погоды. Если вы собираетесь на пробежку или велосипедную прогулку и хотите узнать, какая вас ожидает погода в ближайшие часы, просто посмотрите на приложение погоды на ваших часах. Оно подскажет вам, какие погодные условия ожидаются в вашем регионе, на основе которых вы сможете составить соответствующий план прогулки или тренировки.

Быстрое вычисление. Если вам нужно быстро сосчитать сумму, например, совершая покупки в продуктовом магазине или выполняя другие задачи, просто достаньте свои умные часы. Во многие модели встроены калькуляторы, так что все вычисления производятся автоматически – больше не нужны карандаш и бумага!

С помощью барометра можно узнать, на какой высоте вы находитесь и какое атмосферное давление в данной точке. Это облегчает задачу любителям пеших прогулок, которым интересно – поднимаются они или опускаются в отношении к уровню моря во время похода по горам или склонам!

Барометр. Он позволит вам узнать, ожидаются ли грозы или другие ухудшения погодных условий. Он также подскажет, когда в ближайшее время может пойти дождь. Поэтому, если утром на работе предстоит важная встреча или презентация, возможно, стоит перенести ее на другое время или заблаговременно запланировать вызов такси.

Акселерометр. Он помогает отслеживать количество шагов, сделанных вами в течение дня, что может быть полезно для здоровья. Он также позволяет в любой момент измерить частоту сердечных сокращений, что может помочь при соблюдении диеты или выполнении физических упражнений.

Хронограф. Функция секундомера позволяет следить за временем и одновременно отслеживать другие виды деятельности, например, пройденное расстояние или сожженные калории во время тренировок.

Так что умные часы – не просто стильный гаджет, а и действительно полезное приспособление!