Зачем вам нужны умные часы?

Умные часы – это отличный способ следить за своей повседневной жизнью. Это как мобильный телефон, фотоаппарат и калькулятор в одном устройстве. Разберем подробнее возможности большинства умных часов.
Особенности умных часов
Если вы не знаете, зачем вам стоит купить умные часы, узнайте, какой функционал вы можете в них найти.
В них есть практически все те же функции, что и у вашего телефона – камера, акселерометр, термометр, барометр, компас и хронограф. Но есть и дополнительные возможности: калькулятор, ответ на звонки, сенсорный экран (для удобной навигации), GPS-навигатор (чтобы вы никогда не заблудились), динамик (вы сможете слушать музыку или подкасты), планировщик (чтобы вы никогда не пропустили встречу) и т.д.
Вы можете использовать свои умные часы для:
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Съемки фотографий. Легко делайте снимки с помощью этого функционала на смарт-часах, а затем делитесь ими в социальных сетях или отправляйте друзьям по электронной почте. Управление камерой на смарт-часах идеально подходит для селфи и групповых фотографий, а также для съемки важных документов и других вещей.
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Прогноз погоды. Если вы собираетесь на пробежку или велосипедную прогулку и хотите узнать, какая вас ожидает погода в ближайшие часы, просто посмотрите на приложение погоды на ваших часах. Оно подскажет вам, какие погодные условия ожидаются в вашем регионе, на основе которых вы сможете составить соответствующий план прогулки или тренировки.
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Быстрое вычисление. Если вам нужно быстро сосчитать сумму, например, совершая покупки в продуктовом магазине или выполняя другие задачи, просто достаньте свои умные часы. Во многие модели встроены калькуляторы, так что все вычисления производятся автоматически – больше не нужны карандаш и бумага!
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С помощью барометра можно узнать, на какой высоте вы находитесь и какое атмосферное давление в данной точке. Это облегчает задачу любителям пеших прогулок, которым интересно – поднимаются они или опускаются в отношении к уровню моря во время похода по горам или склонам!
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Барометр. Он позволит вам узнать, ожидаются ли грозы или другие ухудшения погодных условий. Он также подскажет, когда в ближайшее время может пойти дождь. Поэтому, если утром на работе предстоит важная встреча или презентация, возможно, стоит перенести ее на другое время или заблаговременно запланировать вызов такси.
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Акселерометр. Он помогает отслеживать количество шагов, сделанных вами в течение дня, что может быть полезно для здоровья. Он также позволяет в любой момент измерить частоту сердечных сокращений, что может помочь при соблюдении диеты или выполнении физических упражнений.
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Хронограф. Функция секундомера позволяет следить за временем и одновременно отслеживать другие виды деятельности, например, пройденное расстояние или сожженные калории во время тренировок.
Так что умные часы – не просто стильный гаджет, а и действительно полезное приспособление!