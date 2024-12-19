Зачем передавать ИТ-услуги на аутсорсинг?

Аутсорсинг предусматривает передачу выбранных функций и процессов стороннему исполнителю. В области IT это может быть разработка ПО, техподдержка, управление инфраструктурой и другое. В этой статье рассмотрим, для чего бизнесу ИТ-аутсорсинг и почему это так важно в условиях активного развития технологий.

Кому нужен IT-аутсорсинг

IT-аутсорсинг актуален для создания и для поддержания инфраструктуры компании, а также для решения отдельных задач. Услуга подходит для компаний с различным масштабом деятельности, поскольку закрывает разнообразные потребности. Воспользоваться ИТ-аутсорсингом стоит в следующих ситуациях:

в штате нет сотрудников соответствующей квалификации – у небольших компаний и стартапов недостаточно ресурсов для содержания специализированного отдела, предоставления сотрудникам оборудования и его обслуживания. В таком случае имеет смысл передать на аутсорсинг как решение конкретных задач проде разработки приложений, так и управление инфраструктурой;

компании необходимо оптимизировать бизнес-процессы – ИТ-аутсорсинг позволяет делегировать функции сторонним исполнителям, тем самым снизить собственные затраты. Использование внешних ресурсов для масштабирования операций помогает быстрее адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям. Экспертность специализированных компаний способствует повышению качества обслуживания клиентов;

требуется запустить проект в короткие сроки – небольшие компании и крупные корпорации могут столкнуться с необходимостью быстрого запуска проекта. Если собственных ресурсов для этого недостаточно, ИТ-аутсорсинг поможет ускорить процесс без потери качества.

Воспользоваться ИТ-аутсорсингом может любая компания, заинтересованная в сокращении затрат без ущерба эффективности. Экономия заключается в снижении расходов на оплату налогов и социальные отчисления, на подбор персонала.

Причины передачи ИТ-услуг на аутсорсинг

Если техническую работу берет на себя сторонний исполнитель, организация может сосредоточиться на решении ключевых задач: развитии продукта, маркетинге и продвижении. Налаженные процессы, безопасная и функциональная электронная почта для бизнеса https://cloud.mts.by/cloud-services/dopolnitelno/korporativnaya-pochta-v-oblake/, другие технологические решения повышают результативность деятельности. Среди причин передать IT-услуги на аутсорсинг:

обслуживание квалифицированными специалистами – аутсорсинговые компании предоставляют услуги сотрудников, имеющих необходимые знания и навыки, поскольку заинтересованы в повторных обращениях и долгосрочном сотрудничестве;

экспертиза и анализ – в каждом случае аутсорс-специалисты предлагают несколько решений, раскрывают их преимущества, помогают сделать выбор;

скорость – за счет отлаженных процессов разработка продуктов и решение других задач занимает минимум времени;

безопасность – аутсорсинговые компании используют современные методы защиты данных, снижая риск сбоев, утечек данных и прочих уязвимостей.

Аутсорсинговая компания несет полную ответственность за работу своих специалистов, в том числе финансовую. В отличие от штатного сотрудника, представитель такой организации не создаст проблем, даже если заболеет или уйдет в отпуск. Ему всегда будет заранее найдена замена.

Как проходит работа на ИТ-аутсорсинге

Сотрудничество с аутсорсинговой компанией начинается с анализа бизнес-процессов заказчика. На этом этапе определяются задачи, для решения которых не хватает собственных ресурсов, составляется перечень требований к конкретному проекту. Следующая стадия – выбор подрядчика, исходя из отзывов, портфолио, результатов переговоров. Далее отбираются специалисты, которым предстоит заниматься реализацией проекта. После этого:

заказчик и исполнитель проводят аудит для выявления проблемных мест, оценки объемов работы, поиска оптимальных решений; требования фиксируются в техзадании, там же прописывается ожидаемый результат; подрядчик выполняет оговоренные функции; заказчик отслеживает ход работ, промежуточные результаты.

Последний этап – передача заказчику готового проекта и оплата услуг в соответствии с заключенным договором.

Решение о передаче ИТ-услуг на аутсорсинг принимается, исходя из потребностей компании, ее бюджета и стратегических целей. Главная задача – выбрать надежного партнера для долгосрочного сотрудничества.