Зачем мне звонят МФО – как этого избежать?

Оформили заявку на займ и спокойно ждете, когда придет одобрение. Но вместе этого приходится отвечать на звонки сотрудников МФО и, вместе с тем, оповещать окружающих о своих планах. Конечно, это неудобно многим клиентам. Ведь если микрозайм указан, как онлайн, то он и должен ограничиваться виртуальным пространством. Так Ikredit.in.ua знает, где найти МФО без звонков и получить деньги в Украине быстро и без отказа.

Зачем звонят и что могут спрашивать сотрудники МФО?

Звонки из МФО, при оформлении кредитного договора – практика обычная. Ничего страшного в ней нет, но все-таки некоторые неудобства она действительно создает. Например, если заемщик не захочет общаться или не сможет этого сделать по техническим причинам (сбой сети и пр.), то в получении микрокредита может быть отказано.

Зачем же вообще МФО перезванивать клиенту? Ведь все данные уже указаны в анкете, а для подкованных компаний ничего не стоит получить доступ ко всем базам страны: пенсионный фонд, кредитные истории, социальные сети и пр.

Все предельно просто – звонки становятся дополнительным способом проверить клиента. Напомним, что кредиторы, работающие в онлайн пространстве, лишены возможности видеть и говорить с заемщиком с глазу на глаз. Это повышает риски нарваться на мошенников. Во время звонка оператор уточняет детали, может задать те же вопросы из анкеты либо переспросить реквизиты паспорта. Если клиент только, что вводил все эти данные, то проблем в повторе у него возникнет.

Другое дело мошенники, которые списывали данные с файла на компьютере либо с иных источников. Они могут замешкаться в ответах или вовсе не взять трубку.

Компании без звонков не проверяют клиентов?

Нет, проверка, безусловно, будет иметь место. Никто не хочет отдавать свои деньги неизвестно кому. Но более современные организации смотрят на эту процедуру несколько иначе. Так в процессе оценки данных клиента могут использоваться:

верификация карта;

идентификация через Banki ID;

пересылка скана паспорта;

селфи с развернутым удостоверением личности;

просьба приложить дополнительные документы – водительское, пенсионное удостоверение и пр.

Особенности работы кредиторов без перезвона заемщику

Зачастую такие организации работают в автоматическом режиме, т.е. оценкой анкет от клиента занимается не сотрудник, а робот. Система скоринга действует по четко установленным критериям и использует для поиска информации все возможные базы данных. Учитывая скорость обработки информации, решение такие компании выносят в считанные минуты. При повторном обращении процесс происходит еще быстрее.

Однако стоит внимательно относиться к заполнению анкеты – информация должна быть честной и полной. Кроме того, всегда ее нужно дополнять необходимыми элементами. Допустим, если предложено приложить селфи с паспортом, то не стоит отказываться. Лучше сделать его и сразу увеличить процент доверия кредитора к собственной персоне. Также действует авторизация через систему Банки ID. Она позволяет кредитору быстро и четко получить весь объем интересующей информации.