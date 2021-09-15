Зачем использовать Антидетект браузеры в рамках арбитража трафика

Арбитраж трафика – один из популярных способов заработка в интернете. Для повышения заработка в цифровой экономике широко применяются разнообразные средства автоматизации процессов.

Сегодня выгодным направлением для заработка путем направления трафика на рекламу стала работа в социальных сетях. Facebook, TikTok, Instagram и другие крупные площадки с многомиллионными целевыми аудиториями могли бы приносить арбитражникам неплохие доходы.

Да вот беда, администрации соцсетей негативно относятся к автоматизированным процессам. За использование средств автоматизации или мульти-аккаунтов пользователей блокируют либо ограничивают в правах. Что приводит к резкому падению арбитражных доходов.

На помощь приходит инновационная разработка – антидетект браузер для арбитража, позволяющий полноценно имитировать поведение живых пользователей, владельцев хорошо раскрученных социальных аккаунтов, что весьма полезно для заработков на рекламе.

Сегодня антидетект Браузер Dolphin находится в стадии разработки и бета-тестирования, поэтому скачать, установить этот полезный для арбитражника обозреватель можно совершенно бесплатно.

Преимущества антидетект браузера

До появления этой инновационной разработки арбитражникам приходилось использовать несколько браузеров для управления разными профилями на Facebook либо пользоваться специальными программами. Что неудобно и не всегда достаточно эффективно.

Браузер Дельфин позволяет контролировать работу всех социальных аккаунтов в одном интерфейсе, специально разработанном для простой и удобной работы.

Можно создавать параллельно десятки и сотни рекламных кампаний и полностью автоматизировать их.

Функционал для комфортной работы в команде с партнерами по бизнесу.

В целом, внедрение данного браузера позволяет существенно автоматизировать задачи арбитража и повысить заработки.

Новый этап в арбитраже трафика

Уже несколько лет назад ведущие специалисты в сфере арбитража трафика выражали мнение, что этот вид заработка в интернете перестал работать и приносить доходы.

Появление антидетект браузера кардинально меняет ситуацию и дает новое дыхание арбитражу. Препятствия со стороны администраций социальных медиа и рекламных систем стало возможно обходить, причем без организации неких сложных схем, труднореализуемых на практике и отнимающих слишком много времени.