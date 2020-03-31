Заболевания горла: основные виды

Боль в горле – симптом, знакомый абсолютно каждому. Многие из нас не уделяют ему должного внимания, считая, что он является вполне безобидным. Однако в отдельных случаях боль в горле может свидетельствовать о наличии серьезных заболеваний и может даже потребоваться лечение горла в Германии. Подробную информацию читайте в нашей статье.

Тонзиллит

Тонзиллит – это воспаление небных миндалин. Они выполняют важную функцию в нашем организме и являются частью иммунной системы. Воспалительный процесс возникает в результате вирусной инфекции. Он сопровождается такими симптомами:

сильная боль в горле;

повышенная температура тела;

увеличение небных миндалин в размерах;

гнойный налет на миндалинах;

неприятный запах изо рта.

Характерной особенностью данного заболевания является его быстрое развитие. Еще с утра больному может быть хорошо, а уже через несколько часов он начинает испытывать все симптомы одновременно. В легких случаях можно обойтись консервативном лечение – медикаментозной терапией и полоскание горла. В сложных может понадобиться хирургическая операция по удалению миндалин в Германии.

Ларингит

Ларингит – это воспалительный процесс, который протекает в гортани и голосовых связках. Главный симптом данного заболевания – это сильный лающий кашель. Также заболевание сопровождается охрипшим голосом и болью в горле. Опасность ларингита в том, что в ночное время горло может отекать, что значительно осложняет дыхание. Если человек начинает испытывать симптомы удушья, необходимо как можно скорее вызвать скорую помощь.

Ларингит хорошо поддается медикаментозному лечению. Однако при тяжелом лечении болезни могут возникнуть осложнения на связки. В таком случае лечение полости рта в Германии подразумевает под собой хирургическое вмешательство.

Рак гортани

Опухоль горла очень коварная. Она длительное время никак не дает о себе знать. Поэтому больные обращаются за помощью к врачу уже тогда, когда заболевание находится на запущенной стадии.

Характерными симптомами для рака гортани являются:

боль в горле;

першение в горле;

заложенность ушей;

нарушение дыхания через нос.

Злокачественные опухоли ротовой полости имеют крайне агрессивный характер. Поэтому их лечение рекомендовано осуществлять в Германии. Немецкие клиники имеют современное оборудование и в их штате числятся врачи с мировым именем. Все это позволяет бороться даже с самыми сложными видами онкологии и другими опасными для жизни заболеваниями, включая панкреатит. О том, как проходит лечение панкреатита в Германии, читайте по ссылке https://ims.uniklinik-freiburg.de/ru/leksikon-boleznei/gastroehnterologija/pankreatit.html.

Лечение рака горла в большинстве случаев подразумевает проведение хирургической операции. Она может быть совмещена с химиотерапией или лучевой терапией.