За что Радамель Фалькао стал лучшим бомбардиром ЛЕ 2010-11

В активе португальского клуба Порту есть ряд заметных международных результатов, в том числе и две победы в Лиге чемпионов. Но не только кубками могут похвастаться португальцы: коллектив регулярно находит молодые таланты и раскрывает их. Таким спортсменом стал Радамель Фалькао, который до “драконов” играл за Ривер Плейт. После блестящего выступления в сезоне 2010-11 нападающего выкупил Атлетико Мадрид. А 1хБет сайт спортивных ставок дает с высокими котировками ставить на матчи этого клуба.

Стоит вспомнить, чем в том сезоне отметился “Тигр”, как называют Радамеля. Его лучшим выступлением стал розыгрыш Лиги Европы, где он забил 18 мячей за 11 встреч и помог своему клубу стать победителем. Многие топовые коллективы обратили внимание на игрока именно из-за его высокой результативности. А на современные результаты ЛЕ дает ставить 1x-bet-uz.com/line — лучшая линия ставки на любые исходы и статистику.

В том турнире Порту стартовал с группового тура, где встретил таких оппонентов:

венский Рапид;

ЦСКА София;

Бешикташ.

Португальцы были фаворитами стадии и легко доказали свой высокий статут, победив в пяти встречах и одну завершив вничью. Радамель здесь забил семь мячей, а во втором матче против Рапида бомбардиру удалось оформить хет-трик. На сайте спортивных ставок 1хБет пари на все показатели статистики предлагаются с отличными коэффициентами.

Как Фалькао забивал в плей-офф

В одной шестнадцатой финала португальцы получили непредсказуемого оппонента – испанскую Севилью. Первый матч закончился 2:1 в пользу Порту, однако в ответной игре с минимальным счетом команда уступила. При суммарном результате 2:2 пройти в следующий тур “драконы” смогли только из-за правила выездного гола. Делайте 1xBet ставки на футбол онлайн, чтобы прогнозировать результат матча по его ходу.

В одной восьмой финала Порту без особых усилий расправился с московским ЦСКА. Минимальная победа в двух матчах вывела португальцев в четвертьфинал, где его ждал ещё один представитель России – Спартак. Фалькао в двух этих встречах раскрылся по полной, забив четыре мяча. Порту разгромил оппонента 10:3 и прошел в следующий тур. В лучшей линии ставок 1xBet прогнозируйте счет любой встречи.

Победа в первом матче полуфинала также заслуга Фалькао, а суммарно за две встречи он забил пять голов. В первой игре против Вильярреала был счет 5:1, и четыре гола из этого результата оформил “Тигр”. Минимальный проигрыш во втором матче уже не мог помешать португальцам сыграть в финале. Там его оппонентом стал хорошо знакомый по национальному турниру коллектив – Брага. Команды играли с учетом сильных и слабых сторон друг друга, поэтому единственный мяч, забитый Фалькао, решил судьбу кубка. А сам игрок стал лучшим бомбардиром турнира. Делайте ставки на футбол онлайн на 1xBet, если уверены, что за свой нынешний клуб нападающий будет забивать так же.