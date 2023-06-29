Юрист и адвокат Елена Финогенова записала подкаст «Law is» со студентами Финансового университета

Адвокат, председатель коллегии адвокатов, партнер Группы Победа, Елена Финогенова 7 июня записала подкаст «Law is» со студентами юридического факультета Финансового университета.

Во время записи подкаста обсудили профессию юриста и адвоката. Сфера деятельности Елены Финогеновой связана с разрешением корпоративных споров, защитой прав предпринимателей, в том числе за рубежом. И она поделилась личной историей выбора специализации и в целом юридического факультета. Рассказала, как стать лучшим в своём деле.

В группе в социальной сети «Адвокат ангелов и демонов» есть гайд «Красные флаги при выборе адвоката». Вместе с Еленой обсудили, на что обращать внимание при выборе адвоката или юриста, и почему наличие офиса — критерий хорошего эксперта.

Также во время интервью Елена поделилась опытом судебного представительства, дала советы о том, как убедительно преподнести свою позицию и какие «инструменты» при этом использовать.

Елена Финогенова ведёт активную деятельность в социальных сетях: YouTube-канал «Адвокат ангелов и демонов», группа ВКонтакте «Адвокат ангелов и демонов» и Телеграм-канал. Поэтому поговорили еще о личном бренде и умении продавать свои услуги. Вместе с Еленой порассуждали на тему: могут ли юристы заявить о себе без социальных сетей, или личный бренд – обязательное условие успеха.

Во время записи подкаста не обошли стороной тему инфобизнеса с его текущими налоговыми проблемами. Елена также рассказала о «новинках» закона о рекламе, как и почему всё это будет работать. И о чём ещё даже не догадываются те, кто продает рекламу на своих каналах.

Запись интервью Елены Финогеновой подкаста «Law is» скоро появится в группе. Следите за новостями в Телеграм-канале.