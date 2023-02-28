Юридический аутсорсинг: 5 причин обратится к специалисту

Любой бизнес требует качественного сопровождения в сфере юриспруденции. Можно взять специалиста в штат или использовать аутсорсинг юридических услуг. Если со штатным юристом все понятно, то аутсорсинговые услуги часто вызывают у владельцев бизнеса массу вопросов. О них и расскажем.

Юридический аутсорсинг

Суть юридического аутсорсинга заключается в передаче правового сопровождения аутсорсинговой компании, которая будет выполнять функции юриста частично или полностью. К примеру, аутсорсер может оказывать только бухгалтерские услуги, решать исключительно налоговые проблемы, либо представлять компанию в судебных процессах и пр.

Если в штате компании нет юриста, то аутсорсеру передают все правовые задачи, включающие комплексное обеспечение. Юридический аутсорсинг больше подходит для небольших фирм или компаний среднего звена, для которых содержание штатного юриста обойдется значительно дороже, нежели наем специалиста со стороны. Крупные организации вполне платежеспособны содержать юридический отдел из 10-15 штатных специалистов.

Преимущества юридического аутсорсинга

Аутсорсерные юридические услуги приобретают все больший интерес со стороны бизнеса. И это вполне объяснимо, ведь у подобной формы сотрудничества есть масса преимуществ.

Экономия средств. Услуги аутсорсера позволяют компании значительно сэкономить на расходах вроде содержания рабочих мест для юристов в штате, налогов, повышении квалификации сотрудников, технического оборудования и ПО, рабочего места и пр. Снижение налогов. Организация заключает договор с аутсорсером официально. Потому расходы на подобные услуги можно внести в статью расходов при учете налогов, что существенно снизит сумму налогообложения. Высокое качество юридических услуг. Штатный сотрудник физически не может быть компетентен во всех правовых вопросах и юридических тонкостях. А юридический аутсорсер предполагает наличие целой команды юристов, у каждого из которых своя правовая область, например, трудовое, налоговое право и пр. Компания получает группу специалистов по цене одного. Своевременная и бесперебойная работа юриста. Штатный юрист может уйти в отпуск, взять отгул, заболеть или вовсе оформить декретный отпуск. В случае с аутсорсингом подобных вопросов не возникает. Заказчик получает юридические услуги в самые короткие сроки. Активное развитие бизнеса. Переход на аутсорсинг освобождает время для концентрации на основной деятельности компании и ее развитии, не отвлекаясь на решение юридических задач.

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