Кроссплатформенность всегда была преимуществом при разработке приложений. Не нужно нанимать две команды нативных разработчиков, да и не требуется отдельно исправлять баги для каждой платформы.

Google создала новый фреймворк для программирования мобильного софта на iOS и Android. Он сочетает производительность и минимизацию багов. Активная команда разработчиков продолжает пополнять Flutter архитектурными надстройками и новыми компонентами.

Что такое Flutter?

Это относительно молодая платформа. Тем не менее, она успела собрать положительные отзывы от крупных компаний Surface, eBay, Groupon, ByteDance, GoogleAds, Philips, Alibaba и прочих.

В основе языка программирования Flutter лежит несколько техник:

Никаких нативных элементов. В платформу встроен графический движок, который, подобно игровому, самостоятельно прорисовывает макеты. Отсутствие прослоек под разные платформы уменьшает вес готового приложения. В среднем, он составляет 2-4 Мб.

Декларативный подход в построении UI. Используются виджеты, которые перерисовываются только при внесении изменений. Так достигается высокая скорость работы интерфейса.

Никакого JavaScript. Используется язык Dart. Он компилируется в бинарный код и обладает большой скоростью выполнения операций.

Наличие Hot-reload, которого нет в нативных платформах. Функция позволяет увидеть изменения в приложении без его перезапуска.

Что касается языка Dart, он простой. Его несложно освоить тем, кто уже работал с Java. Движок Flutter написан на основе C++. Базовый API реализуется инструментами нижнего уровня.

Платформа представляет собой многослойную систему. Она может расширяться. Последовательность библиотек связывается с помощью слоев под ними:

Библиотеки Material и Cupertino для дизайна.

Виджеты. Перекликаются со слоем рендеринга, так как там размещены соответствия объектам.

Рендеринг. Выстраивает объекты в каталог, отвечает за верстку.

Отрисовка, жесты, анимация.

Об эффективности разработки приложений на Flutter говорят цифры, приводимые программистами, которые переписали приложение с других языков. Например, один разработчик поделился, что его программа на Java занимала 12176 строк и 179 файлов. После переписывания на Flutter цифра уменьшилась – 1735 строк и 31 файл.

Плюсы использования

Для чего нужен Flutter и где его использовать? Это определяют его преимущества.

Производительность

Функция горячего запуска решила головную боль программистов, связанную с частыми перезапусками приложения. Теперь, чтобы увидеть, как работают внесенные изменения (новые фичи, исправление ошибок, изменения в интерфейсе), не нужно перезапускать всю программу. Циклы сборки на порядок ускоряются.

Еще приложения компилируются в код ARM, сохраняя производительность. А графический движок Skia позволяет перерисовывать каждый кадр без потерь плавности анимации.

Единая кодовая база для всех платформ

Нет надобности создавать отдельный код для разных платформ. Это снижает затраты и сохраняет единое видение проекта для всей команды.

К тому же кроссплатформенность упрощает тестирование. В одной версии легче обнаружить и исправить ошибки.

Один интерфейс для всех платформ делает бренд узнаваемым. С какого бы устройства не зашел пользователь, ему будет удобно ориентироваться в приложении.

Все виджеты управляются с помощью собственного движка Flutter, а не за счет средств конкретной платформы. Поэтому отпадают проблемы согласованности интерфейса с системой. Заказать разработку приложений на Flutter можно на сайте.

Большие возможности для дизайна и анимации

Реактивная платформа построена на базе виджетов. Анимации, прокрутки и прочие сложные элементы дизайна можно писать самостоятельно всего в несколько строк. Кроме того, для программиста открыт доступ к более чем 250 000 готовых виджетов. Процесс формирования дизайна ускоряется, а стоимость снижается.

Система виджетов – одно из главных преимуществ Flutter. Эти блоки легко комбинируются, наслаиваются и настраиваются, формируя разные эффекты. Качественно выглядит не только визуальная часть. Архитектура положительно сказывается на функционале анимации и жестов. Пользователю все интуитивно понятно, работа приложения остается плавной.

Поддержка от Google и активное сообщество

Экосистема плагинов и виджетов постоянно растет. Их создают члены сообщества Flutter. Разработчики часто пользуются этой базой. Она содержит множество инструкций, сторонних руководств и документаций на форумах. Всегда можно получить ответ на свой вопрос.

А так как это разработка компании Google, она гарантирует поддержку и обновления. Flutter постоянно дополняется новыми решениями.

Недостатки использования

Несмотря на все плюсы Flutter, стоит учитывать и его минусы.

Большой размер приложения

Так как внутри находится движок и среда Dart, размер конечного продукта превышает размеры привычных нативных приложений.

Ограничения в использовании нативного функционала устройств

Для каждой платформы стоит соблюдать соглашения, так как пользователи привыкли к определенному интерфейсу. Это может затруднить реализацию некоторых дизайнов.

Зависимость от сторонних библиотек и пакетов

Флаттер – молодой движок, поэтому у него пока небольшая база собственных библиотек, если сравнивать его с более зрелыми платформами (Objective-C, Kotlin).

Коротко о главном

С Flutter легко разрабатывать кроссплатформенные приложения. Движок открывает, пожалуй, одни из самых больших возможностей дизайна, анимаций и графических элементов в мобильном программировании. При всех достоинствах стоит учитывать его ограничения в мощности. Язык подойдет для создания 2D-игр и приложений без строгих требований к производительности. Кроме того, он работает как самостоятельная платформа – его сложно внедрять в кодовые базы и конвейеры.