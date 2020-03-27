Windows Server Standard vs Essentials. Что нового в лицензировании версии 2019?

Недавно мир увидело свет новое семейство Microsoft Windows Server 2019. Данные об этом присутствуют в интернете, но все они имеют достаточно общий характер. И часто это является причиной того, что узнать более подробно о выпусках, версиях и опциях может оказаться сложнее, чем это некоторым кажется на первый взгляд.

Не для всех очевидно, какие выпуски в настоящий момент уже присутствуют на рынке, и чем они могут отличаться. К примеру, что за конкретные особенности присутствуют у не требующего оплаты продукта Hyper-V Server 2019 и чем они отличают его от Windows Server 2019 Standard? Какой в этом случае используется гипервизор? А есть ли он вообще?

Информация многим столь интересна, что постоянно возникают все новые вопросы, на которые специалисты могут дать утвердительные или отрицательные ответы. Некоторые из них прозвучат так:

Windows Server 2019 Server Core не преобразуется в Desktop Experience и наоборот;

Windows Server 2019 Datacenter преобразуется в Стандартный;

ознакомительная версия свободно продлевается после «пробных» 3 месяцев;

для удаленного управления Windows Server 2019 Server Core можно использовать «Центр администрирования Windows», предлагаемый браузером Opera.

Но это далеко не все, что интересует пользователей, поэтому нам показалось целесообразным проведение небольшого исследования. Цель – выяснить, какие же продукты существуют в настоящий момент, в чем их коренные отличия? Не лучше ли продолжать использовать «старые добрые версии», широко использующиеся сегодня?

Что новенького?

Специалисты Microsoft пытаются сосредоточить свои усилия на работе в нескольких категориях:

гибридные варианты с Azure;

меры по обеспечению безопасности;

HCI;

так называемая «быстрая инновация», касающаяся приложений.

Конечно, все больше привыкли к небольшим, лишенным таких масштабов обновлением операционной системы. Windows 19 – это больше, чем очередные изменения. Ярким примером тому становится ATP (Advanced Threat Protection) – прежде он являлся независимым, отдельным продуктом.

Datacenter и Standart

Основными предлагаемыми вариантами новой системы становятся Standart, и, конечно, Datacenter. И тот, и другой может устанавливаться в Desktop Experience или Server Core. Необходимо рассмотреть коренные отличия между данными выпусками, параллельно обсудив подопции.

Datacenter становится наиболее полным вариантом продуктов семейства, но и наиболее дорогостоящим (согласно оценкам Microsoft). Цена, если сравнивать с аналогичным продуктом 2016 года, действительно, несколько выросла.

Приобретенная лицензия Datacenter предлагает достаточный набор функций и минимальное число лицензионных ограничений из всех вариантов. К примеру, виртуализированные на Datacenter могут автоматически лицензироваться на хосте при учете, что и хостинг, и гостевые варианты будут иметь ту же версию. Подобные «гости» активируются с использованием виртуальной системы (AVMA) в автоматическом режиме.

В Windows Server 2019 заинтересованным лицам представляется определенная система, имеющая средства защиты – это революционная особенность, являющаяся доступной, правда, лишь в Datacenter. Host Gurdian Service ранее присутствовала только в версии 2016 г., а в последнем выпуске доступна уже в версии «Стандарт». Но это является не правилом, а, можно сказать, исключением. В результате хочется сделать некий предварительный вывод: в Windows Server пользователям представлен ряд новых опций тогда как другие часто попросту отключаются. Ряд обретенных функций являются эксклюзивными и предлагаются только для Datacenter, другие становятся доступными и при приобретении более дешевых версий лицензии.

Некоторые функции, к которым привыкли потребители, из Windows Server 1803 удалены – предлагается даже список тех опций, что более не поддерживаются. Необходимо учесть, что приведенный вариант далеко не полон и это, прежде всего, связывается с такими причинами как:

Windows Server 2019 — последнее обновление 2019 г, а версия 1803 – с варианта 1709. Возможно, в данном варианте было отклонено большее количество функций;

Windows Server 2019 – это целое, и весьма обширное, семейство предлагаемых пользователю продуктов.

Можно также отметить, что Windows Server 1809 выступает достойной альтернативой Windows Server 2019 Server Core. Server 2019 предстает в качестве канала длительного обслуживания, а вариант 1807 доступен разве что в виде ядра сервера.

Exclusive Capabilities (Datacenter). В наличии имеется ряд способных заинтересовать пользователя возможностей, выгодно отличающих версию 2019 г. (речь идет о Datacenter):

использование в качестве контроллера сети;

выявление сети с использованием специальных программ;

осуществление репликации хранилищ;

программное выявление хранилищ;

дедубликация;

ограничения для использования более одной операционной среды.

Сравним Microsoft и тем, что предлагает новая система. Данное сравнение, скорее, станет перечнем опций, поскольку различия найти сложно – скорее, это дополнение.

Разработчики характеризуют Datacenter как оптимальный вариант для облачных сред и центров, где осуществляется обработка данных. Похоже выглядит описание и стандартного варианта. «Близкий родственник» систем – Hyper-V Server 2019, видимо, удовлетворяющим потребности во всех отношениях пользователем тоже не признается.

Server Core

Вне зависимости от того что предлагает интерфейс, и по аналогии с рядом иных серверов SC предоставляет возможности удаленного администрирования с использованием специализированных инструментов. Среди них – диспетчер серверов, использование удаленного рабочего стола, RSAT и, конечно WAC, который представляет собой центр администрирования.

Среди несомненных плюсов Server Core – меньшая площадь, которую занимает версия, сниженное потребление ресурсов, сниженная уязвимость и проявляемая стойкость к гиператакам. Система представляет меньшую поверхность, возможную для атак, ей требуется незначительное число обновлений и исправлений, а также перезагрузок.

С любым установленным приложением могут быть утеряны какие-то из указанных плюсов. Некоторые доступны уже если речь дет о версии portable и никак не отражаются на работе системы, а значит, способны снизить нагрузку и минимально отразиться на производительности, повлияв на саму возможность уязвимости. Но такой подход не может считаться обязательным в 100% ситуаций.

Desktop Experience – это «классика», являющаяся востребованной еще с эпохи NT. Версия облегчает администрирование благодаря удобному графическому интерфейсу. У представленной системы он аналогичен Windows, но особенности конфигурации гарантируют значительно более высокий уровень безопасности.

Microsoft ранее была предоставлена возможность выбора меж Server Core и Desktop Experience. В актуальном варианте 2019 данная возможность уже не присутствует.

Server Core Limitations и Unsupported Capabilities. В Server Core нет совместимости с некоторыми приложениями и рядом функций, а потому назвать его полноценной заменой Desktop Experience нельзя. В основном, вариант не работает с приложениями, где присутствует графический интерфейс.

Данные о версии Essentias

Вариант признан оптимальным для компаний с небольшим числом сотрудников. Ранее версия Windows Server 2019 Essentials(подробнее по ссылке) носила название Small Business Server (SBS) (Microsoft BackOffice Server). Новая редакция существенно ограничивает возможности, а также варианты получения лицензии, а значит, является самой дешевой в семействе. Согласно утверждениям разработчика, вариант подходит для использования компаниями с количеством сотрудников от 25 до 50 человек. Расширенных функций попросту нет, поскольку такие опции как поддержка миграции хранилищ является доступной в выпусках Datacenter и Standart.

То есть Essentias имеет массу ограничений и это должен понимать пользователь. К примеру, данный вариант может выступать только в качестве единственного контроллера домена, то есть не может присутствовать там вместе с еще одним сервером.

Как правило, Windows Server Essentias предустанавливается, выполняя несколько ролей:

в качестве доменных служб;

в качестве DNS-сервера;

в качестве веб-сервера.

Считается, что все это также можно отнести к варианту 2019 согласно документам, присутствующим в сети. Достаточно просто найти данные, свидетельствующие, что именно более не поддерживается. Вероятно, в 2019 году Essentias стандартизируется и сможет организовать работу в качестве обычного сервера. Данный факт говорит о том, что версия является весьма ограниченной из-за особенностей лицензирования.

Essentias предоставляется с простым интерфейсом (Dashboard). Он очевидно не способствует выполнению ряда комплексных задач в области настроек. Предоставляется упрощенная конфигурация, которая существенно облегчает работу. В принципе, предлагается все, что требуется: комфорт управления сервером.

Но недавно в Microsoft объявлено, что Essentias признается нерабочим — якобы вариант устарел морально. Правда, вскоре решение вернули, и сегодня им дополняется новая версия.

Увы, Essentias Eхperience разработчиками из операционной системы исключается. Это вызывает, скорее, негативные эмоции, поскольку ряд пользователей не знакомы с другими панелями управления и инструментами сервера. Помимо панели инструментов Essentias, Microsoft рекомендуется использование других вариантов управления при направлении клиентов в инструменту, используемому достаточно широко, а именно Центру администрирования.

Анализ возможностей, предоставляемых Windows Server R2-2019

Не так давно Microsoft было выпущено подробное сравнение основных функций ряда систем. Оно включает 11 страниц и, несомненно, будет интересно пользователям. Даже если оставить без внимания то, что компания проигнорировала в данном обзоре Windows Server 2019, оставив его без внимания при публикации на собственной веб-странице, исследование все же является достаточно полным. Оно затрагивает массу нюансов.

Как уже сказано выше, информация присутствует в доступе на официальном сайте, версии сравниваются по ряду критериев:

гибридные варианты с Azure;

уровень безопасности;

HCI;

использование для приложений «быстрых инноваций.

Все эти сферы в настоящий момент активно продвигаются, внедряются инновации на высоком уровне.

Мы проанализировали различия и уникальные черты приложений Windows Server 2019. Надеемся, что благодаря данному материалу пользователи с легкостью сориентируются в разнообразии продуктов Windows.