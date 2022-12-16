WARP и Mundfish анонсировали геймерское кресло Atomic Heart Xd

Бренд WARP анонсировал премиальное лицензионное кресло по вселенной грядущей ААА игры Atomic Heart. Кресло ожидается в продаже в марте 2023 года.

Сегодня WARP, бренд эргономических геймерских кресел, и Mundfish, студия разработки видеоигр, представили первое геймерское кресло, вдохновленное стилистикой игры Atomic Heart.

Кресло из флагманской линейки WARP Xd получило яркий дизайн с градиентными кожаными боковинами золотых оттенков, красной строчкой и вышивками.

Роботы из игры красуются не только в промо материалах, но и на самом кресле. Так. задняя часть спинки Xd Atomic Heart украшена большим принтом с персонажем «Дикси».

Лимитированная серия унаследовала и все уникальные фишки серии Xd, в частности магнитный подголовник, металлические 4D подлокотники с магнитной подушкой, фирменную эргономичную форму со встроенной поясничной поддержкой, прочный стальной каркас и надежное алюминиевое пятилучье.

Вдобавок ко всему, в спинку встроен NFC чип, который подтверждает подлинность кресла и помимо информации о гарантии содержит дополнительный цифровой контент от WARP.

Ожидается, что в России новинка поступит в продажу в начале марта. Оформить предзаказ кресла или подписаться на новости бренда можно на сайте компании WARP.

Xd Atomic Heart – не единственное лицензионное кресло в новой флагманской линейке WARP. В начале 2023 года будет представлено еще не менее 2-х лицензионных дизайнов кресел.

WARP — инновационный международный бренд эргономичной геймерской и лайфстайл мебели, основанный в 2015 году.

Mundfish — студия разработки видеоигр, основанная на Кипре в 2017 году, возглавляется талантливой глобальной командой, которая занимается созданием захватывающего и уникального игрового процесса в своей первой игре Atomic Heart.