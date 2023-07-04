Запой — типичное состояние для человека, страдающего алкоголизмом. Может возникать спонтанно, но чаще причиной становятся стрессовые состояния. Игнорировать проблему не стоит. Разумнее, если вам будет оказана помощь при запое на дому профессиональным наркологом. Его функции прервать употребление спиртного, облегчить состояние пациента и стабилизировать его.

Симптомы запоя при алкоголизме

Существуют понятия ложного и истинного запоя. Первое встречается обычно на начальной стадии алкоголизма. Характеризуется единичностью события. Истинный запой — регулярное действие, которое несет немало опасностей. Наркологическая клиника Семейный доктор напоминает типичные симптомы:

Частичная амнезия. Зачастую человек не запоминает некоторые происшествия, действия. В памяти остаются отдельные моменты.

Нарушение режима сна, аппетита. При этом человек не испытывает чувство голода, не закусывает во время возлияния.

Неконтролируемые вспышки агрессии и раздражительности. Зачастую причиной могут стать незначительные пустяки.

Не стоит медлить, требуется экстренная помощь при запое на дому со стороны профессионала. Многие считают, что никакой серьезной угрозы для жизни нет. Однако из раза в раз повторяющиеся запои могут привести со временем к нарушению работы пищеварения, к отказу жизненно важных органов, к онкологии, к коме, к смерти.

Лечение при запое

Его нет, существует только процесс прерывания запоя. Для этого нужно вызвать нарколога на дом, необязательно ехать в клинику. Процесс позволит быстро стабилизировать пациента, привести его в чувства. Как и избавление от похмелья на дому, все проводится в течение 1-2 часов. Для этого применяются следующие манипуляции:

Осмотр пациента и снятие жизненно важных показателей.

Назначение медикаментов (индивидуальный рецепт).

Устанавливается капельница от алкогольной интоксикации.

Дополнительно назначаются протекторы, антидепрессанты.

Осуществляется полное наблюдение за пациентом.

После достижение результата последние назначения.

Обычно детоксикация организма от алкоголя на дому длится не более 2 часов. В целом даже в тяжелой форме запоя достаточно одной процедуры. Но если потребуется повторный вывод из запоя на дому, то достаточно сделать еще один вызов. Повторная капельница ставится через 24 часа. Однако подобные случаи возникают крайне редко.