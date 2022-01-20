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Высшее образование в Канаде: стоит ли там учиться

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Многие молодые люди сегодня откровенно теряют веру в то образование, которое можно получить в ВУЗах постсоветского пространства. Уже не одно поколение людей своим примером показало, что наличие какого-либо местного образования никак не увеличивает шансов на счастливую жизнь и возможность зарабатывать приличные деньги. Наоборот, лучшее, что светит всем местным отличникам и обладателям красного диплома – работа на госслужбе за более чем скромный оклад.

Уехать заграницу – вот типичная мечта молодежи. Но как это сделать, чтобы там устроиться достойно, а не работать простым тружеником на заводе или в магазине? Для этого очевидно понадобиться образование, но оно должно быть: 1) востребованным, 2) признанным в цивилизованных странах. Как добиться этих двух условий сразу? – очень просто, надо получать высшее образование в Канаде!

Почему канадский диплом реально ценится в мире

Канада – цивилизованная страна, в которую выехали миллионы эмигрантов в России, Украины, Белоруссии. Сюда стремятся мигранты даже с Вьетнама, Индии, Пакистана, других регионов, где экономическая и политическая обстановка не самая лучшая. В Канаде не так много жителей, поэтому правительство упрощает въезд как для трудовых мигрантов, так и для людей, желающих учиться.

Если Вы выбираете ВУЗ Канады, то получаете следующие преимущества:

  • Образование высокого уровня, которое ценится в США, Канаде, будет признано в любой цивилизованной стране, к примеру, в странах ЕС;
  • Возможность жить в отличной и очень интересной стране, где студентам открыты все дороги! Можно учиться, подрабатывать, путешествовать по огромной территории;
  • Канада сегодня – многонациональная страна, в которой можно обеспечить себе массу интересных знакомств, найти друзей, установить деловые связи на будущее.

На данный момент эта интересная страна достаточно сильно пострадала от правительственных ограничений, связанных с пандемией китайского вируса, но уже в ближайшем будущем все обещает наладиться. Все существующие ограничения будут сняты, учеба опять будет очной, границы откроются, для перелетов между странами не понадобятся никакие дополнительные условия. Все это открывает уже в ближайшее время молодежи массу возможностей для активной учебы и жизни в этой чудесной стране. Выбирайте хороший канадский ВУЗ и двигайтесь навстречу своей мечте!

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