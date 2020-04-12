Высокотехнологичные покрышки

Среди автолюбителей особой популярностью пользуются шины, выпущенные известным итальянским производителем Pirelli. Множество водителей как в европейских странах, так и во всем мире предпочитают именно эту марку высокотехнологичных покрышек, на что есть веские причины.

Технологии производства высокотехнологичных покрышек

Среди различных технологий изготовления высокотехнологичных автошин одна из наиболее распространенных – Run Flat. Итальянская компания Pirelli при производстве своих изделий применяет именно данную технологию. Выпущенные ей покрышки оснащены усиленным бортовым кольцом повышенной ширины. Используемая в качестве сырья резиновая смесь обладает чрезвычайно высокой теплостойкостью, по этой причине летние шины Пирелли прекрасно чувствуют себя на сухом нагретом покрытии. Технология Run Flat предусматривает наличие усилителей в конструкции шины, в качестве которых служит оригинальный каркас. Именно благодаря применению данной технологии зимние шины Pirelli обладают отличным сцеплением с дорожным покрытием. Поэтому они не оснащаются шипами.

Преимущества и недостатки технологии Run Flat

Главный принцип технологии Run Flat состоит в дополнительном усилении шины сбоку. Обычная шина под действием массы автомобиля постепенно сдувается и оседает. Высокотехнологичные шины, изготовленные с использованием технологии Run Flat, не подвержены такому воздействию благодаря усилению боковин. Их боковые части удерживают покрышку на диске и при этом достаточно хорошо выдерживают массу автомобиля после полного сдувания при проколе. При этом все главные динамические системы авто, обеспечивающие безопасность езды, остаются в рабочем состоянии. Что касается недостатков данной технологии, то к ним относится незначительное снижение комфортности, так как жесткость высокотехнологичных покрышек выше, чем у обычных шин. Кроме того, их стоимость приблизительно на 20% выше стоимости обычных шин. Но эти минусы компенсируются плюсами, в число которых входят следующие особенности:

Высокая безопасность при езде во время полного сдувания покрышек.

Улучшенная управляемость.

Экономия места за счет отсутствия необходимости возить с собой запасное колесо.

Специалисты утверждают, что на большинстве моделей высокотехнологичных шин водители могут проездить больше четырех сезонов, что значительно превышает заявленный срок эксплуатации обычной шины. Также надо отметить, что высокотехнологичные покрышки позволяют разгонять авто до очень высоких скоростей.