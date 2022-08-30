Выгода скидок и акций для покупателей

При покупке товара одним из важных критериев всегда остаётся цена, ведь чем он дешевле, тем больше денег можно сэкономить. В этом помогают различные скидки и акции, благодаря которым товар становится дешевле, чем в обычные дни. В данной статье от портала Pakupnik.by будут рассмотрены виды акций и скидок и их преимущества.

Ограниченные по сроку скидки

Такой тип скидок встречается чаще всего и длится в определённый период времени. Это касается в основном тех категорий товаров, у которых наблюдается высокий спрос в конкретное время года. Например, часто магазины предоставляют скидки на всё лето на пляжные принадлежности. Также на протяжении всего августа в некоторых магазинах действует скидка на товары для школы.

Суточные предложения

Такие скидки, как следует из названия, действуют 1 день. В качестве примера можно привести чёрную пятницу, которая бывает, как правило, раз в году. В этот день магазины объявляют распродажу товаров по большим скидкам.

«2 товара по цене 1»

Такие акции встречаются чаще всего в продуктовых магазинах, а также в магазинах одежды и обуви. Экономия при этом получается значительная.

Дисконты для льготных категорий

Для некоторых категорий граждан (многодетные, военные, студенты и т.д.) предоставляются скидки как на товары, билеты и прочее. Например, студенты могут по скидке поехать в электричке или попить кофе в кофейне, а дети из многодетных семей могут бесплатно пройти в зоопарк.

Накопительная скидка

В сетевых магазинах есть возможность оформить бонусную карту, на которую будут начисляться баллы после каждой покупки, и за них будет предоставляться скидка. Такие карты предоставляют книжные магазины, зоомагазины, магазины косметики и парфюмерии и многие другие.

Покупка в интернет-магазине

В онлайн магазинах розничной сети товары получаются дешевле. Кроме того, там часто бывают скидки, которые действуют только в интернет-магазинах.

Какую выгоду извлечёт покупатель, если будет покупать товары в период распродажи? Первое и самое очевидное – экономия денежных ресурсов. Также благодаря скидкам и акциям можно купить желанную хорошую вещь, на которую долго не накладывалась какая-либо скидка, а купить не было возможности.

Единственное, что важно помнить – не стоит увлекаться покупкой товаров в период распродаж по той причине, что можно не рассчитать и купить много лишнего. Давайте тратить меньше!