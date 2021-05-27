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Выбор входной двери для квартиры

27.05.2021 12:39

Выбор высококачественной входной двери – нелегкое дело. На рынке представлен обширный ассортимент внешне похожих друг на друга изделий, которые значительно различаются по цене и качеству.

Основные требования к входной двери

Лучше всего покупать входные двери от производителя, в этом случае отпадает необходимость доплачивать посреднику. Основные требования, предъявляемые к этим изделиям, таковы:

  • Способность эффективно предотвращать проникновение злоумышленников в квартиру. Для успешного выполнения данной функции входная дверь должна обладать высокой прочностью и надежностью, а также оснащаться высококачественными замками.
  • Прекрасные шумо- и теплоизоляционные свойства. Если дверная конструкция с легкостью пропускает тепло и не задерживает проникновение звуков снаружи, то рассчитывать на комфортность проживания в квартире не приходится.
  • Привлекательный дизайн. Поскольку входная дверь выполняет роль визитной карточки жилья, она должна иметь внешний вид, соответствующий общему оформлению квартиры.

В качестве основного материала, используемого для изготовления входных дверей, чаще всего служит горячекатаная сталь, обладающая высокой устойчивостью к механическим воздействиям. Такие конструкции состоят из следующих элементов:

  • каркас, сделанный из стального уголка или профильной трубы;
  • расположенные по горизонтали и вертикали ребра жесткости;
  • расположенные с лицевой и тыльной стороны стальные листы.

Оптимальная толщина металлического дверного полотна составляет 2 мм. Лицевой лист в высококачественных дверях из стали обязательно должен быть цельным, иначе швы при сильном ударе любым тяжелым предметом неизбежно разойдутся.

Выбор фирмы

Крупные компании не только предлагают богатый выбор разнообразных моделей входных дверей, но и предоставляют длительную гарантию на свои изделия. Чтобы не ошибиться с выбором фирмы, нужно выполнять следующие рекомендации:

  • заказывать производство и монтаж входных дверей необходимо в одной фирме, иначе при возникновении каких-либо проблем возникнут сложности с поиском ответственного;
  • обратить внимание на рейтинг изготовителя входных дверей;
  • убедиться в том, что качество дверей подтверждается соответствующим сертификатом.

Все обозначенные выше критерии выбора играют важную роль при выборе любых входных дверей. Нужно понимать, что их стоимость напрямую связана с качеством, и поэтому стремиться к максимальной экономии в данном случае не следует.

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