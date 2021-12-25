Выбор онлайн-казино: как не попасть на мошенников?

Испытать свою удачу в онлайн-казино решаются далеко не все. Частой причиной является неоднозначные ассоциации с этим развлечением. Некоторые люди полагают, что в таких играх невозможно выиграть, поскольку владельцы используют мошеннические схемы. Но, в реальности дела обстоят иначе. Подобные утверждения касаются только нелегальных контор, которые работают в обход законодательства.

Лицензированные онлайн-казино не допускают в работе мошеннических схем. Их деятельность строго регулируется законом, поэтому они честно выплачивают выигрыши. Но, как же различить тогда легальные конторы и мошенников? Для этого можно посмотреть лучшие казино рунета России. Те, кто составляет рейтинг, проверяют казино по многим пунктам. Можно также провести проверку платформ самостоятельно.

Условия сотрудничества

Лицензированные онлайн-казино в обязательном порядке прописывают порядок сотрудничества и особенности выплаты выигрышей. Единственный нюанс заключается в том, что такая информация обычно указывается мелким шрифтом внизу сайта. Если вы не поленитесь поискать такой раздел, то сможете уберечь себя от многих неприятностей.

Найдя такую информацию, нужно внимательно ее прочитать. Ведь там могут указываться условия, которые для вас будут неприемлемыми. Яркими примерами могут быть:

отсутствие в списке вашей страны (это значит, что казино может не выплатить средства);

ограничения на вывод средств;

причины для блокировки счета и т.д.

В нелегальных конторах вы не найдете абсолютно никакой юридической информации. Владельцы могут устанавливать правила на свое усмотрение, и вы не сможете никак ее оспорить.

Наличие лицензии

Это обязательный пункт самостоятельной проверки онлайн-казино. Лицензия – это юридический документ, который подтверждает легальность работы конторы. Ее отсутствие должно сразу насторожить игрока. Если владельцы игрового заведения не указали на наличие указанного документа, то о выплатах выигрыша можно забыть. Деятельность такого казино не регулируется законодательством, а значит, вы не сможете ничего доказать владельцу.

Порядок вывода и зачисления денежных средств

Это еще одна важная особенность, о которой стоит узнать до начала игры. Изучая указанный раздел, стоит обратить внимание на несколько пунктов:

минимальную сумму вывода;

сроки вывода;

лимиты на вывод;

способы внесения и вывода средств;

размер комиссии.

Настораживать должны срок в 2-3 дня, слишком маленький лимит, а также большая сумма минимального вывода. Ознакомившись с указанными особенностями, вы сможете понять, подходит вам такое онлайн-казино или лучше поискать другую контору.

Работа технической поддержки

Выбирая определенное онлайн-казино не стоит бояться пользоваться техподдержкой. Чтобы развеять сомнения, можно задать вопросы специалистам еще до начала игры. В процессе вы сможете узнать следующую информацию:

наличие технической поддержки;

сроки обработки вопросов;

скорость ответов;

уровень пользы ответов.

Оценив несколько ответов технической поддержки, можно легко понять, помогают ли специалисты разбираться в трудностях или же отвечают ради формальности.

Отзывы

В завершении стоит упомянуть еще один важный показатель, который позволяет сформировать общее представление об онлайн-казино – отзывы других пользователей. Посетив тематические форумы или непосредственно сайты казино, можно найти много ценной информации, и сделать выводы о добросовестности конторы.

Как видите, проверить онлайн-казино совсем не сложно. К тому же, выделив немного времени на изучение информации, вы сможете обезопасить себя от убытков и неоднозначных ситуаций. А, ознакомившись с рейтингом лучших казино, сможете принять окончательное решение.