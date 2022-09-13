Выбор и покупка чехла для телефона

После покупки нового телефона, необходимо выбрать для него подходящий чехол. Но прежде чем решить, каким будет его цвет, следует подумать об основной, защитной функции устройства. Потому стоит знать, какие чехлы станут надежной гарантией долгой и безопасной работы смартфона.

Критерии выбора чехлов

Достойный чехол для телефона в Феодоссии возможно выбрать и купить недорого в магазине «Sota». Здесь представлен широкий выбор разных видов чехлов, таких как:

«накладка»;

противоударный;

«бампер»;

«книжка».

Прежде чем покупать чехол, стоит ознакомиться с основными моделями, предлагаемыми на рынке. Все они, даже изготовленные разными производителями, имеют похожие функциональные свойства и форму. В каталоге интернет-магазина https://sota-store.ru/ представлен обширный выбор чехлов по доступным ценам. Покупатели могут посмотреть изображения предлагаемых изделий и прочитать описание моделей. Это намного облегчит правильный выбор необходимого аксессуара.

Виды чехлов: особенности

Чехлы-накладки полностью закрывают заднюю сторону телефона и являются не только защитой устройства от повреждений и царапин, но и изменяют его внешний облик: большинство производителей предлагают чехлы-накладки, на которых изображены различные рисунки, подчеркивающие индивидуальные качества обладателя смартфона.

Противоударные чехлы — это те же накладки, только более прочные. Для их изготовления используют пластик и дополнения, в виде силиконовых вставок, способных «гасить» удары при падении. Такие чехлы прибавят телефонам вес и объем, но наличие дополнительного стекла на экране, обеспечивает фактически стопроцентную защиту при падении, а также предотвращает проникновение воды и грязи.

Чехол-бампер представляет собой тонкую накладку по бокам телефона, закрывающую наиболее уязвимые части, но оставляя при этом открытой рабочую панель. Бампер – недорогой, привлекательно выглядящий, аксессуар. Покупка нескольких разноцветных чехлов позволит менять их в соответствии с настроением.

«Книжка» — в качестве защиты телефона этот чехол – один из лучших, так как прикрывает устройство с обеих сторон. Это позволит не только уберечь смартфон от повреждений при падении, но и способствует сохранению его внешнего вида. Такой чехол удобен для хранения визиток и банковских карт. А если он изготовлен из кожи, то подчеркнет статус своего обладателя.