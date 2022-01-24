Выбор духов: подробный гид

Духи говорят о человеке больше, чем можно представить. Особенно важны они для женского образа, ведь способны подчеркнуть красоту, раскрыть сексуальность и сделать даму более привлекательной для окружающих. Ключевой параметр — качество запаха. Как раз потому, что есть очень сильный или сдержанный аромат, выбирают те или иные духи.

Обзор групп ароматов

Все духи женские классифицируются по таким группам:

цветочные. Универсальные, их предпочитает большинство девушек, считается, что они могут поднять настроение, подкрепить романтичный образ;

фруктовые. Еще один вариант, подходящий большинству женщин. Он способен придать молодости, задора. К этой группе относятся ягодные и фруктовые, кроме цитрусовых;

восточные. В основе — запахи мускуса, цитруса, ванили, цветов. Рецептура подразумевает акцент на базовых и сердечных нотах — это увеличивает длину «шлейфа»;

цитрусовые. Разновидность фруктовых, выделившаяся в отдельную группу, ведь их нельзя считать универсальными. Подходят для активных женщин. Основные нотки — апельсиновые, грейпфрутовые, мандариновые. Идеальны для лета;

морские. Выбор для лета. Такие духи легкие, прохладные. Нередко их подкрашивают в синий цвет, что только усиливает эффект;

древесные. Отличаются теплотой и терпкостью. Представлены сосной, кедром, сандалом, пачули, ветивером. Подходят не только женщинам, но и мужчинам;

зеленые. В основном в составе — масла корней ветивера (тропического растения). Травянистые духи идеальны для энергичных женщин;

фужерные. В переводе с французского fougere — это папоротник. Особенность аромата — интенсивные травянисто-земляные оттенки. Для получения такого эффекта используют мох, кумарин, лаванду, бергамот;

альдегидные. Это синтезированные ароматы, которые отличаются бархатистостью. Применение их в духах позволяет существенно расширить ассортимент;

шипровые. Это комбинация цветочных с древесными, что помогает получить особенно экзотичный аромат. Основной ингредиент — мох, который сегодня могут создавать в лабораториях;

мускусные. Добывают не натуральный мускус, из оленей кабагари, а синтезируют. При этом удается достичь особой стойкости, стабильности;

кожаные. Изначально использовались как отдушка на производстве изделий из кожи, но сегодня они есть в арсенале парфюмеров.

Может преобладать единственный аромат или же ощущаться сочетание 2–3 или больше групп. При выборе стоит полагаться на свой нюх, порой поиск идеального запаха занимает много времени.

Стиль и сезон: выбирайте уместные духи

В зависимости от сочетания тех или иных ароматичных нот, использование духов становится возможным для разных ситуаций и даже сезонов. От того, не будет ли запах диссонировать с образом и окружающей обстановкой, зависит восприятие. Цитрус, как и фужерные духи, уместен не всегда, есть рекомендации в отношении разных видов ароматических композиций.

Отправляясь на работу, стоит остановить свой выбор на легких духах, которые просто подчеркнут индивидуальность. Лучше откажитесь от шоколадных, карамельных, ягодных, восточных, мускусных. Приветствуются свежие, нейтральные с нотками цитруса.

Есть так называемые дневные запахи. Они открывают больше свободы, допускается повышенная концентрация. Тут практически нет ограничений, выбирайте по своему вкусу.

Самые фривольные — вечерние духи. Они просто должны быть яркими, сладкими, немножко провокационными. Важно подбирать такие, которые бы показали вас в выигрышном свете. На это способны шипровые, мускусные и комбинации с ними. Данные ароматы вскружат голову, заставят окружающих оборачиваться вам в след.

Имеет значение выбор духов для того или иного сезона. Для теплого времени года лучше подбирать цветочные, фруктовые, причем не очень интенсивные. Зимой нужны насыщенные, резкие — древесные, фужерные, травянистые.

Также очень важно, чтобы запах не диссонировал с характером, дополнял его, а не создавал противоречивое впечатление. Восточные отлично дополнят образ загадочной женщины. Цветочные подходят всем, цитрусовые идеальны для тех, кто ведет активный способ жизни.