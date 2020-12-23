Выбор демисезонной куртки для мальчика: детали, на которых стоит заострить внимание

Педиатры единодушно называют переходные сезоны оптимальным временем для простуд и ОРВИ. Однако удержать дома юного сорванца бывает непросто даже в плохую погоду. Чтобы не отказываться от прогулок и не беспокоиться о здоровье ребенка, приобретите для него подходящую демисезонную куртку. Она не будет лишней в детском гардеробе, особенно если:

переходный сезон затянулся на несколько недель, обещая ветер, дожди и ощутимое понижение температуры;

череда теплых дней сменилась внезапным похолоданием;

пришла ранняя весна, но отказываться от зимней одежды еще не время;

вы предпочитаете отдыхать на природе или на даче, где всегда холоднее, чем в городе.

Хорошая демисезонная куртка для мальчика https://www.zabiyaki1.ru/Kurtki-parki_113_116c.html решит проблему подходящей экипировки для неустойчивой погоды, надежно защищая юный организм от переохлаждения и простуды. Родителям остается только выбрать подходящую модель, ориентируясь на следующие рекомендации.

Секреты удачного выбора демисезонной куртки для мальчика

Важными элементами качественного изделия выступают:

Плотный, непромокаемый и немаркий материал поверхности с грязеотталкивающими свойствами – мембранная ткань или полиэстер, допускающие частые стирки.

Хороший утеплитель из искусственных волокон синтепона или холлофайбера, надежно удерживающий тепло, с подкладкой из флиса или хлопка с добавлением синтетических нитей.

Прочная фурнитура. Замок-«молния» должен быть металлическим, т.к. даже самый крепкий пластик может не выдержать неумелых попыток ребенка быстро застегнуть изделие. Кнопки и блочки должны быть надежно закреплены на ткани, а их острые концы спрятаны в толще материала.

При покупке куртки обратите внимание на размер изделия. Допускается отклонение на один шаг в сторону увеличения, чтобы предусмотреть небольшой запас на случай активного роста ребенка. Значение имеет ширина плеч, а также длина изделия и рукавов. Оптимальное решение – модель чуть выше колен прямого силуэта, в которой можно играть, бегать и передвигаться во время непродолжительного семейного похода. На воротнике и манжетах нелишней будет плотная широкая резинка, защищающая от холода и ветра наиболее уязвимые участки тела.

Не экономьте на выборе хорошей демисезонной куртки. Она позволит ребенку проводить больше времени на улице без оглядки на капризную погоду и собственное самочувствие.