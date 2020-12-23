Выбор демисезонной куртки для мальчика: детали, на которых стоит заострить внимание

Меню
Поиск

USD/RUB: 75.35 EUR/RUB: 92.07 BTC/USD: 8756.9

23 : среда

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Директор Valve планирует перевести команду разработчиков в Новую Зеландию

Ньюэлл находится в Новой Зеландии почти с самого начала пандемии, и условия работы на дому в США, влияющие на производство, были серьезной проблемой.

Apple заявила, что руководитель Epic Games просил у компании особые условия

Компания считает, что производитель Fortnite нарушил правила Apple и не должен возвращаться в магазин, пока бушует судебная тяжба.

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Колонка эксперта

Уборка офисов IT компаний

Чистота офиса – залог здоровья персонала, долговечности оборудования и комфортной атмосферы в кабинетах. Потенциальные клиенты и инвесторы оценивают организацию, в первую очередь, по внешнему виду её помещений, поэтому пренебрежительное отношение к уборке может серьёзно навредить имиджу фирмы. Содержать штат сотрудников, обеспечивающих чистоту, бывает неудобно, но потенциальный клиент всегда вправе рассчитывать на помощь специальных служб. «Единый

Как сделать офисное пространство уютным?

Труд офисного работника может показаться лёгким только непосвящённому обывателю. Психологическое напряжение, строгое начальство, множество мелочей, отвлекающих от текущих задач, перманентный стресс – вот лишь неполный список негативных факторов, действующих на человека. Чтобы хоть отчасти нивелировать недостатки офисной деятельности, каждый сотрудник должен иметь удобное рабочее место, создание которого – головная боль руководства. Офисные перегородки – универсальное

Эксперт Куканов назвал метод определения номера телефона через интернет

Когда пользователи допускают наличие информации в свободном доступе злоумышленники получают возможность узнать очень много, включая даже место жительства, учебы или работы, а также круг общения.

Определены самые популярные категории кабеля «Витая пара»

Специалисты телекоммуникационной компании LANart предварительно подвели итоги 2020 года, назвав самую популярную продукцию. Обозреватели отечественного потребительского рынка не отличились оригинальностью, когда уже традиционно объявили лидером продаж категорию 5е (как известно, категория наносится на кабель в виде маркировки). Данный товар идёт на прокладку бытовой абонентской сети до 100 Мбит/сек по 10-15 руб./м. Речь о 4-х либо

Роскачество перечислило небезопасные для изменения настройки смартфона

По словам специалиста, пользователю, который не понимает как работают настройки, лучше не трогать блокировку входящих вызовов и «универсальный доступ».

Статьи

Обзоры рынков

Выбор демисезонной куртки для мальчика: детали, на которых стоит заострить внимание

23.12.2020 09:23

Педиатры единодушно называют переходные сезоны оптимальным временем для простуд и ОРВИ. Однако удержать дома юного сорванца бывает непросто даже в плохую погоду. Чтобы не отказываться от прогулок и не беспокоиться о здоровье ребенка, приобретите для него подходящую демисезонную куртку. Она не будет лишней в детском гардеробе, особенно если:

  • переходный сезон затянулся на несколько недель, обещая ветер, дожди и ощутимое понижение температуры;
  • череда теплых дней сменилась внезапным похолоданием;
  • пришла ранняя весна, но отказываться от зимней одежды еще не время;
  • вы предпочитаете отдыхать на природе или на даче, где всегда холоднее, чем в городе.

Хорошая демисезонная куртка для мальчика https://www.zabiyaki1.ru/Kurtki-parki_113_116c.html решит проблему подходящей экипировки для неустойчивой погоды, надежно защищая юный организм от переохлаждения и простуды. Родителям остается только выбрать подходящую модель, ориентируясь на следующие рекомендации.

Выбор демисезонной куртки для мальчика: детали, на которых стоит заострить внимание

Секреты удачного выбора демисезонной куртки для мальчика

Важными элементами качественного изделия выступают:

  • Плотный, непромокаемый и немаркий материал поверхности с грязеотталкивающими свойствами – мембранная ткань или полиэстер, допускающие частые стирки.
  • Хороший утеплитель из искусственных волокон синтепона или холлофайбера, надежно удерживающий тепло, с подкладкой из флиса или хлопка с добавлением синтетических нитей.
  • Прочная фурнитура. Замок-«молния» должен быть металлическим, т.к. даже самый крепкий пластик может не выдержать неумелых попыток ребенка быстро застегнуть изделие. Кнопки и блочки должны быть надежно закреплены на ткани, а их острые концы спрятаны в толще материала.

При покупке куртки обратите внимание на размер изделия. Допускается отклонение на один шаг в сторону увеличения, чтобы предусмотреть небольшой запас на случай активного роста ребенка. Значение имеет ширина плеч, а также длина изделия и рукавов. Оптимальное решение – модель чуть выше колен прямого силуэта, в которой можно играть, бегать и передвигаться во время непродолжительного семейного похода. На воротнике и манжетах нелишней будет плотная широкая резинка, защищающая от холода и ветра наиболее уязвимые участки тела.

Не экономьте на выборе хорошей демисезонной куртки. Она позволит ребенку проводить больше времени на улице без оглядки на капризную погоду и собственное самочувствие.

Просмотры:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги