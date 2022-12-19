Выбираем угловой диван: 6 ценных советов

Угловой диван – это красивая и практичная в использовании мебель, с помощью которой можно задействовать пространство в углу комнаты. Такие решение подойдет для меблировки гостиных в частных домах и квартирах, кабинетов руководителей, кухонь, залов заседаний.

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Назначение угловых диванов

Один из критериев – назначение мягкой мебели. По конструктивным особенностям выделяют диваны:

для гостиной;

для спальни или детской комнаты;

для кухни;

для офисного пространства.

Различие в размерах и наличии дополнительного механизма. Для детских комнат и спален выбирают трансформирующиеся диваны компактных размеров с нейтральным дизайном. Для гостиной подойдут дизайнерские варианты. Для меблировки офисного пространства подбираются угловые диваны, рассчитанные на большое количество посадочных мест.

Конструктивные особенности диванов

Мебель с фиксированным креплением элементов – лучший выбор для офиса, так как готовые конструкции отличаются статичностью, устойчивостью и надежностью. Для современных многофункциональных интерьеров больше подходят модульные диваны. Они состоят из угла, боковин, козеток, которые при желании можно менять местами. Такие модели не подходят для ежедневного сна, так как не оснащены механизмом трансформации.

Как выбрать материал обивки?

Обивку стоит выбирать с учетом того, где будет установлена мягкая мебель. Для кухни больше подходят модели из натуральной или экокожи, с тканями с водоотталкивающей пропиткой. Если вы ищете красивый и удобный диван для детской или спальни, то выбирайте флок или рогожку. Это износостойкие покрытия, которые не требуют трудоемкого ухода. Даже при ежедневном использовании они сохранят свой первоначальный вид на протяжении долгого времени.

Стиль дивана

Мягкая мебель занимает центральное место в интерьере. Подбираете цвет обивки и конфигурацию, учитывая, в каком стиле будет оформлен весь интерьер. Обращайте внимание на цвет стен, напольных покрытий, общую площадь комнаты. Лучше остановиться на нейтральной цветовой гамме. Если вы захотите освежить интерьер, то достаточно будет добавить яркие подушки, плед контрастного цвета, вазу или другой мелкий декор.

Дополнительные функции

Все большую популярность набирает многофункциональная мебель. Например, диваны с выдвижными ящиками можно использовать как вместительную систему для хранения постельных принадлежностей, детских игрушек, книг. В продаже представлены варианты со скрытым баром. Удобны в использовании мягкие угловые диваны со столиками. Они подойдут как для работы, так и для чаепитий.

Как правильно выбрать размеры углового дивана?

Прежде чем заказать мягкую мебель, стоит точно определить место ее установки. После этого проведите замеры. Это позволит рассчитать оптимальные габариты. Если планируете покупать раскладной диван, то учитывайте, хватит ли места, чтобы разложить его.

Учитывая все рекомендации, вы сможете без проблем подобрать удобный и красивый диван для любой комнаты.