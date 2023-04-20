Выбираем робот-пылесос для владельцев домашних животных

Проводные пылесосы давно уже оснащаются функциями, которые помогают поддерживать чистоту хозяевам пушистых питомцев. Некоторые роботы-пылесосы тоже научились эффективно бороться с шерстью по всему дому и собирать рассыпанный наполнитель. Рассказываем на примере модельного ряда бренда LG, как выбрать по-настоящему эффективного помощника и на какие характеристики обратить внимание, чтобы не пожалеть о покупке.

Специальная насадка

Труднее всего уборка дается владельцам животных, оставляющих шерсть по всему дому. Кошки, собаки, кролики, шиншиллы — все они регулярно обновляют мех, а иногда склонны к интенсивной сезонной линьке. Даже некрупные зверьки (морские свинки, еноты, хорьки) повсюду оставляют шерсть, а значит и микроскопических паразитов, бактерии и аллергены. Кроме того, любопытные питомцы иногда залезают в труднодоступные места, до которых не всегда доходят руки во время уборки, и разносят оттуда пыль по другим поверхностям.

Качественно убирать шерсть и волосы сложно по двум причинам: во-первых, они легкие — поднимаются обратно в воздух при малейшем дуновении и оседают обратно на уже убранный пол или ковер. Во-вторых, волоски путаются и собираются в клубки, которые цепляются за щетку и не всасываются целиком. Эффективнее всего с таким мусором справляются специальные насадки для уборки шерсти и волос.

Чаще всего встречаются два вида специальных щеток: щетинисто-лепестковая или силиконовая. Первая эффективнее собирает волосы, пока вращается и наматывает их на себя, но ее довольно сложно чистить, особенно с торцов гаджета. Вторая отправляет собранную шерсть прямо в пылесборник и легко чистится специальным инструментом, но эффективность у нее немного ниже. Если животное длинношерстное, их несколько или кто-то из питомцев обильно линяет, стоит присмотреться к моделям с разборной щеткой: ее будет намного проще чистить, просто сняв колпачки по бокам.

Самая удобная опция — это насадка от спутывания шерсти: такая щетка сведет к минимуму необходимость доставать вручную колтуны и застрявшие в них клубки пыли.

Независимая оценка

Существуют научные и потребительские организации, которые изучают разные аспекты работы бытовой техники. Специалисты могут оценивать как эффективность гаджета в целом, так и отдельные его характеристики или технологии. Если в доме есть питомцы, стоит обращать внимание на сертификацию фильтров, а также на оценки приборов для аллергиков. Например, пылесос LG R9MASTER сертифицирован Британским обществом борьбы с аллергией. Это означает, что эксперты остались довольны качеством уборки, девайс справляется с удалением шерсти и более мелких, но тоже опасных для здоровья частиц.

Навигационная система

Любой робот-пылесос должен ориентироваться в пространстве, иначе какие-то части помещения он оставит неубранными, а другие пройдет несколько раз. В домах с животными эта характеристика пылесоса становится еще важнее: нужно не только обеспечить охват всего жилья, но и уберечь питомцев от столкновений с прибором.

Маршрут может прокладываться по нескольким технологиям:

Инфракрасные или ультразвуковые датчики, встроенные в бампер. Они помогают распознавать препятствие на небольшом расстоянии и вовремя его объезжать, но бесполезны для предварительного построения маршрута, выделения определенных зон уборки или возврата на базу. Более современный вариант — лазерный сенсор, он видит предметы на большем расстоянии.

Гироскоп. Показывает устройству, где находится база, и помогает ориентироваться относительно исходной точки уборки.

Показывает устройству, где находится база, и помогает ориентироваться относительно исходной точки уборки. Видеокамера. С ее помощью пылесос видит людей и животных, распознает очертания мебели, ступеньки и ковры, оптимизирует маршрут.

Лидар — комплексный датчик, встроенный в крышку робота. На основе данных лидара строятся карты комнат, закладываются маршруты для разных режимов.

— комплексный датчик, встроенный в крышку робота. На основе данных лидара строятся карты комнат, закладываются маршруты для разных режимов. Управление через Wi-Fi. Наиболее современные модели встраиваются в систему умного дома или просто подключаются к специальному приложению, через которое можно, в том числе, построить карту уборки.

Доступные типы покрытия

Если в доме не только есть питомцы, но и часть помещений застелена коврами, стоит выбирать прибор, у которого есть насадка с электроприводом. Без щетки, способной справиться с длинным ворсом, не поможет даже самый мощный двигатель. Именно в коврах оседает больше всего шерсти и мелких частиц, которые животные переносят на своих лапах — остатках наполнителя кошачьего туалета или опилок из клетки кролика.

Еще один важный момент — опция влажной уборки. В роботах-пылесосах она ограниченная по сравнению с проводными гаджетами, но позволяет освежить полы.

В процессе уборки тканевая насадка не меняется и не очищается, поэтому если загрязнение существенное, пылесос с ним вряд ли справится. Но для поддерживающей уборки это очень полезная функция: влажная салфетка не позволяет собранной шерсти и пылинкам подняться обратно в воздух.

Виртуальная стена

Очень полезная функция для хозяев нервных или пугливых питомцев. Если ваша собака охраняет от пылесоса свои миски или мама-кошка не хочет подпускать робота близко к котятам, можно установить виртуальную границу (ее также называют магнитной стеной). Обозначить ее можно через приложение или с помощью магнитной ленты, которая крепится на полу. Результат будет одинаковый: гаджет не будет заезжать в запрещенную зону.

С такой опцией можно чувствовать себя гораздо спокойнее, оставляя робота наедине с животными.

В остальном выбирать подходящий девайс для уборки можно по тем же параметрам, на которые вы обычно ориентируетесь: мощность всасывания, доступные режимы, емкость батареи.

Детальную информацию обо всех представленных моделях вы найдете в каталоге LG.

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