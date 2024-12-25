Обычно на небольших садовых участках возводят маленькие жилые дома, поскольку основную часть земли отводят под выращивание овощей, ягод, плодовых деревьев и кустарников. Но даже на ограниченной площади можно оборудовать функциональную и удобную кухню, чтобы обеспечить себе в сезон полноценное питание, а не обходиться бутербродами и полуфабрикатами. Главное – подобрать подходящую технику, которая не займет много места, но при этом позволит быстро готовить вкусные завтраки обеды и ужины.

Компактная варочная панель

Самая важная кухонная техника – это плита, на которой можно быстро пожарить яичницу или приготовить сытный обед из нескольких блюд. Если на кухне хватает места для установки стационарной конструкции, хорошим решением станет электрическая или газовая варочная панель на три конфорки. По ширине она будет на 15-20 см меньше привычных плит с четырьмя горелками, что поможет увеличить рабочую зону для нарезки продуктов и других подготовительных действий.

А самый компактный, но при этом функциональный вариант – портативная двухконфорочная индукционная плитка: ее удобно временно поставить на обеденный стол и убирать в шкаф по окончании готовки. Она почти мгновенно нагревается при включении, моментально реагирует на регулировку мощности и быстро остывает после снятия посуды с огня.

Микроволновка, мультиварка, мини-печь

Духовой шкаф на маленькой кухне не нужен. Его с успехом заменят многофункциональные устройства с разными режимами:

микроволновые печи с режимами конвекции, гриля, пароварки;

мультиварки с функциями хлебопечки, скороварки, выпечки. В них также можно заготавливать повидло, варенье, джем;

мини-печи с дегидратором, в которых можно не только запекать мясо или печь пироги, но и сушить фрукты.

Такая кухонная техника экономит место в маленьком дачном домике, а также позволяет быстро и вкусно готовить разнообразные блюда и перерабатывать выращенный урожай.

Холодильник

Для рационального использования площади малогабаритных помещений дизайнеры рекомендуют задействовать вертикальное пространство. Хорошим решением для маленькой дачной кухни станет узкий, но высокий холодильник. Вместительные камеры позволят хранить достаточный запас продуктов, что особенно актуально в поселках, где есть только маленькие продовольственные магазины с ограниченным выбором товаров.

Если же площадь кухни позволяет установить дополнительную технику или есть свободное место в кладовке, подвале, других подсобных помещениях, то, кроме холодильника, можно приобрести морозильную камеру для заморозки на зиму овощей и ягод.

Посудомоечная машина

На даче основные силы и время обычно занимает выращивание урожая. Никому не хочется тратить редкие минуты отдыха на мытье посуды, тем более что не всегда на дачных кухнях есть горячая вода. Хороший выход – настольные посудомоечные машины. Они занимают совсем немного места, экономно расходуют электроэнергию, могут работать в нескольких режимах.

В гипермаркетах товаров для дома большой выбор компактной кухонной техники. Вы можете предварительно замерить габариты дачной кухни и нарисовать план размещения мебели и оборудования. Консультанты магазинов помогут вам подобрать необходимые приборы нужного размера, чтобы обустроить функциональное и эргономичное пространство.