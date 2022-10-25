Всплеск внимания к корпоративным мобильным приложениям зафиксировали эксперты Hopper IT

По данным Hopper IT, спрос на корпоративное ПО для смартфонов вырос в 3 раза.

Отечественный разработчик и интегратор, специализирующийся на интранетах, отметил резкое увеличение спроса на корпоративные мобильные приложения. По данным Hopper IT, спрос на корпоративное программное обеспечение для мобильных телефонов вырос как минимум в 3 раза с начала года.

Эксперты Hopper IT связывают эту тенденцию с растущей популярностью удаленной работы. Корпоративное мобильное приложение позволяет не выключаться из рабочего процесса даже тогда, когда нет возможности сидеть за компьютером. Это особенно удобно сотрудникам, находящимся в разъездах или работающим «в полях».

Мобильный интранет имеет все те же функции, что и обычное корпоративное программное обеспечение: оно позволяет структурировать большое количество данных, автоматизировать бизнес-процессы и повышать эффективность сотрудников. Приложение может стать альтернативой популярным мессенджерам, что особенно актуально на фоне недавно выявленных проблем с их безопасностью и конфиденциальностью. Создание закрытых приложений для бизнеса снижает риск хакерских атак и утечки корпоративной информации.

«Возможности мобильного корпоративного ПО безграничны, именно поэтому на него сейчас такой большой спрос. Люди не хотят быть привязаны к рабочему месту. Важно быть всегда в доступе, где бы ты ни был — на рабочем объекте, в самолете или по пути в офис», — рассказывает CEO&Founder Hopper IT Наталья Краснобаева.

Исследования показывают, что 37% компаний, которые используют корпоративные приложения для бизнеса, связывают их внедрение с улучшением бизнес-процессов и оперативности в принятии решений. По данным Hopper IT, чаще всего в мобильном интранете нуждаются крупные компании. Однако разработкой интересуются и представители среднего бизнеса с большим количеством удаленных сотрудников.

Справка о компании

Hopper IT — это цифровая лаборатория, которая занимается разработкой, внедрением и сопровождением корпоративных информационных систем. Компания помогает бизнесу и госсектору внедрять корпоративные порталы, автоматизировать HR и бизнес-процессы, оцифровывать знания, поддерживать и обеспечивать стабильность работы IT-систем. В штате работает более 150 сертифицированных специалистов: от разработчиков, UI/UX дизайнеров и аналитиков до тестировщиков и сотрудников техподдержки.

Hopper IT присвоен статус компании высшей категории надежности (ААА) по данным Центра аналитических исследований. Компания является золотым партнером 1С-Битрикс и входит в топ-10 в компетенции «Крупные корпоративные внедрения». Среди ее клиентов крупные представители госсектора и бизнеса: Департамент информационных технологий Москвы, корпорация ВЭБ.РФ, МФЦ города Москвы, Россети, ОАК, МТС, Нафтагаз, Главный радиочастотный центр и другие компании.