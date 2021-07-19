Все самое новое об очках виртуальной реальности

Неизбежный и стремительный прогресс в области IT-технологий касается не только компьютеров, ноутбуков и смартфонов, но и таких «приспособлений», как очки виртуальной реальности. Хотя это всего лишь гарнитура, эффективность работы которой сильно зависит от мощности и технологичности устройств, в паре с которыми они работают, тем не менее и их собственные характеристики могут повлиять на качество воспроизведения, тем более, если речь идет об очках VR, работающих автономно.

Технические данные очков виртуальной реальности могут различаться в зависимости от сферы, в которой они будут использованы, а также от типа устройства, к которому они подключаются. Самые функциональные и, соответственно, самые дорогие очки «привязаны» к компьютерам. Чем большие требования предъявляются к эффекту присутствия, тем более мощным должен быть компьютер. Так, например, использование очков виртуальной реальности во время онлайн-турниров, организуемых и проводимых платформой PokerStars, создает эффект полного присутствия за игорным столом и усиливает эмоции от соревновательного процесса. Вот почему требования к качеству и характеристикам как собственно очков, так и «железа», предъявляются самые высокие.

Перечислим некоторые из очков виртуальной реальности, занимающих ведущие места в рейтинге за 2021 год.

VR-очки для компьютеров

Самыми на сегодняшний день успешными в категории «цена-качество» считаются очки Oculus Rift CV1 + Touch, продаваемые по средней цене от 35000 до 52000 рублей. Это одно из лучших устройств согласно рейтингу 2021 года. Они могут работать не только с компьютерами, но и с игровыми приставками, а также обладают углом обзора 110 градусов. Комплект поставки снабжен встроенными наушниками, внешним датчиком положения в пространстве, геймпадом и пультом управления. Доступно большое количество контента.

Отличительной особенностью шлема смешанной реальности Acer Windows Mixed Reality Headset является возможность движения с шестью степенями свободы, что еще больше усиливает эффект присутствия внутри виртуального пространства, в котором также возможны повороты вокруг каждой из трех осей. В состав гарнитуры входят собственные камеры, дисплеи (частота обновления 90 Гц), гироскоп и акселерометр. Углы обзора в 95 и 105 градусов обеспечиваются с помощью асферических линз Френеля.

Цена продажи около 30000рублей.

VR-очки для смартфонов

Очки Xiaomi Mi VR 2 идеально подходят для смартфонов, имеющих экраны в пределах 5,7 дюймов. Они просты по конструкции и вполне доступны по цене, составляющей в среднем 4900 рублей. Гарнитура оснащена собственным независимым датчиком движения, дающим плавность движения картинки. Благодаря регулировке фокуса линз, очки можно настроить как под близоруких, так и под дальнозорких пользователей; а автоматическое отключение шлема после снятия обеспечивает встроенный оптический датчик.

Одна из лучших моделей на рынке сегодня – Google Daydream View 2017, совмещающая отличное качество и приемлемую цену (около 8000 рублей). Эти очки универсальны как в смысле использования любых телефонов на базе Android, так и в смысле применения (достаточно просто установить приложение на телефон). Прилагаемый к очкам контроллер позволяет без труда перемещаться в виртуальном пространстве.

VR-очки для игровых приставок

Очки VR Sony PlayStation VR работают исключительно в паре с приставкой PS4. Благодаря частоте обновления 120 Гц. достигается высокое качество картинки. Кроме того, оригинальный дизайн обеспечивает комфорт при использовании даже в жаркую погоду, а также в случаях, когда есть необходимость в обычных очках. Продаются в среднем по цене до 17000 рублей.

Для работы автономно

VR- очки Oculus Go — 64GB, которые входят в десятку самых лучших за 2021 год, могут быть использованы без подключения к компьютеру, смартфону или приставке и работают как отдельное, самостоятельное устройство. Они функционируют на базе операционной системы Android 7.1, с памятью 32 или 64 Гб. Правда, время автономной работы всего около двух часов. Зато присутствует Wi-Fi. Продаются по средней цене около 18000 рублей.

Если отойти от сферы развлечений, где сегодня преимущественно используются очки виртуальной реальности, то можно обнаружить много нового и интересного. Например, очки, которые работают не с компьютерами и приставками, а, например, с дронами или квадракоптерами.

Epson Moverio BT-300 – «умные» очки, абсолютно автономно работающие на платформе Android. Эта модель оснащена большим количеством датчиков, картами памяти, GPS. Идеальна для работы с коптерами и дронами. Есть функция просмотра для онлайн видео. Хотя набольшая емкость аккумулятора не обеспечивает долговременной автономности. Продаются очки по средней цене от 60000 рублей.

Для работы в паре с беспилотными летающими аппаратами предназначены уникальные очки от фирмы-производителя дронов DJI Goggles. Несмотря на невысокую частоту обновления (60 Гц) и небольшой угол обзора (85 градусов), благодаря рекордному разрешению обеспечивается неплохое качество картинки. А с помощью встроенных датчиков приближения, акселерометру и гироскопу можно управлять движением дрона простым поворотом головы. Средняя цена на сегодня 26400 рублей.

Кстати, эта модель сегодня применяется в работе пожарных служб, которые используют дроны для определения локации на месте пожара.