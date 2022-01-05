Все Необанках и Стартапах в России

Необанки являются компаниями, которые предоставляют банковские услуги, но делают это в цифровом виде. Ведут работу они без физических отделений и в некоторых случаях даже без специальной банковской лицензии.

В данных банках очень легко получить кредит. Все риски за людей рассчитывают компьютеры на скоринговой системе. Предоставленные приложения очень удобны в использовании. В них встроен автоматический анализ расходов и финансовых операций.

Имеется несколько концепций необанков:

С банковской лицензией. Модель работы практически идентичная с обыкновенными банками. С ограниченной лицензией. Применяется упрощенная система создания стартапа и входа в банковский бизнес. Кооперируются с уже существующими банками. При этом стартап берёт на себя технологическую сторону работы, а финансовые вопросы остаются банку. Смешанная структура. При ней необанк получается лицензию на некоторые услуги, а большинство работы выполняет бизнес-партнер.

Появление необнаков в России

Развитие и популярность финтеха начали развиваться в 2008 году во время мирового кризиса. Данный процесс совпал с ростом активности рынков мобильных технологий. Финтех-компании сразу же заполнили пространство и стали искать партнеров, в том числе в России.

На российском рынке необанки начали появляться в 2015 году и стали стремительно захватывать эту нишу. Самыми известными из них стали – «Тинькофф», «МодульБанк» и «Точка Банк». Для этого стартапа на территории России выделяют «Модель Е». Она подразумевает под собой некредитные организации, работающие с платежными операциями. Самый известный представитель это – «ЮMoney».

Взаимодействие банков с клиентами через необанки проходит двумя способами:

Полностью передают общение стартапу, работая под своей лицензией. При этом они пользуются ресурсами друг друга, а клиент может выбрать между физическим или мобильным отделением. Исключить участие необанков, и проводить общение исключительно через свои сервисы.

Основная модель заработка необанков зависит от наличия у него банковской лицензии. С ней они зарабатывают на чистом проценте с доходов. Если же лицензия отсутствует, тогда им приходится добавлять комиссию к сделкам и изымать плату за обслуживание.

В России можно выделить несколько особенной небанков:

Небольшое их количество. Некоторые стартапы существуют в качестве дочерних компаний и не имеют лицензии на кредитование. Не являются конкурентами друг для друга, так как обслуживают разные группы населения.

Работа небанков во время пандемии

В связи с эпидемией коронавируса по всему миру множество банков оказались в таком положении, при котором им требуется как можно скорее переходить на цифровой вариант.

Финтех-стартапы так же ощутили на себе все проблемы пандемии, испытывается сложность в получении доверия клиентов. Но не стоит умалчивать о том, что их рост вырос в 2-3 раза.

Ограничения карантина вызвали новые сложности. Инвесторы не готовы вкладываться в стартапы исходя только из оценок во время пандемии. Из-за этого необанкам приходится искать новых партнеров для сотрудничества.

Развитие и будущее финтех-стартапов

В России необанки развиваются не так стремительно, как в других странах Европы. Низкие инвестиции внутри страны и особенности регулирования банковского дела сдерживают их рост и развитие. В будущем необанки станут отличными финтех-компаниями. Предпосылками для возникновения такой отрасли являются высокий уровень распространения интернет технологий. Ведь развитие финтех компаний дает рост и другим отраслям. Например, если посмотреть на Nutz, то можно заметить, что появление большого количества процессинговых компаний и упрощение перевода денег позволило сектору онлайн-игр и казино получить стремительный рост так как значительно упростило возможности взноса и снятия денег.

Кроме этого затрагивается низкая маржинальная прибыль банковских услуг и потери монополии на финансовые операции. Оценщики заявляют, что в диапазоне 40-50 процентах финтех-стартапы проникают в страну. Лидерами являются Москва и Санкт-Петербург.

Особенностью на российском рынке является концентрация технологий именно в банковской системе, из-за этого пока что идет малоактивный рост по сравнению с зарубежными необанками. Основной причиной является отсутствие интереса у инвесторов к отечественными стартапам.

Их сегмент развивается в полноценные самостоятельные предприятия, которые не зависят от других банков. Существенным барьером можно выделить низкий доход у населения в провинциях. Основным, приносящим доход направлением финтех-банков, является онлайн-кредитование. Люди с осторожностью реагируют на такие финансовые решения стартапов.

Несмотря на то, что необанки только начинают своё развитие в финансовых услугах, их рынок высоко сегментирован. Самыми активно развивающимися сегментами, являются платежи и переводы, финансирование и страхование. При их расчете учитывают потенциал всех финансовых организаций.