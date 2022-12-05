VR очки: погрузитесь в виртуальный мир на максимум!

В последние пару десятилетий технологии шагнули просто бесконечно далеко вперед. Еще недавно молодежь не могла надивиться черно-белому мобильному телефону и самым примитивным играм на Pentium I, как сегодня уже никого не удивляет графика в играх уровня NextGen. Более того, помимо простых развлечений на экране монитора появляется все больше полноценных программ для максимального вовлечения. И для этого потребуется иметь не только компьютер, но и очки виртуальной реальности, или VR, которые всегда можно купить в магазине Portal Shop.

Какие бывают VR очки

История разработки VR очков начинается с далеких 90-х, когда они предназначались для военных и научных целей. Бурное развитие этой технологии на современном уровне началось примерно с 2010-х, когда мир увидел одно из первых серьезных устройств – Oculus от американского разработчика Лаки Палмера. Далее начали появляться устройства конкуренты:

Владелец Фейсбука Цурекберг выкупил Oculus VR и провел ряд их усовершенствований;

Корейская корпорация Samsung выпустила свои продвинутые Gear VR;

Google представили VR Daydream Slate – продвинутые очки с многими функциями;

На рынок вышел шлем PICO 4 и ряд других продвинутых аппаратов, позволяющих испытать максимальное погружение в виртуальные вселенные.

Важно отметить, что все устройства VR условно делятся на очки и шлемы. В одних можно просто видеть экран смартфона или ПК прямо перед глазами, другие же предлагают полный спектр ощущений, так как в них есть различные датчики, контроллеры параметров, продвинутое управление для игр.

Функции VR устройств

В зависимости от назначения и цены, предлагаемые на рынке устройства могут иметь достаточно разный функционал. Чаще всего различие состоит в том, создано ли устройство просто для просмотра мультимедиа или же для погружения в игры.

В первом случае ВР очки представляют собой просто очки, которые закрывают глаза человека от посторонних раздражителей, позволяя видеть и слышать только то, что происходит на экране (экраном выступают сами очки). Они удобны для просмотра фильмов и клипов, какие-то видеороликов, видео в формате 360˚.

Во втором случае очки или шлем делаются для возможности играть в игры, к ним в комплекте может идти специальное оборудование (типа джойстиков), которыми человек управляет своим персонажем в виртуальном мире. Это более дорогой и функциональный вариант для тех, кто следит за миром IT.

Обязательно попробуйте VR и можете быть уверены, что Вам понравится побывать в метавселенных!