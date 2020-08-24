Внешние признаки гепатита С

Заболевание Hepatitis С, вызывается вирус, который попадает в организм человека при контакте с инфицированной кровью. Он размножается в печени, вызывая воспаление железы.

Проявления

Многие люди с ВГС не имеют никаких симптомов. У некоторых индивидуумов признаки сохраняются до 3 месяцев и включают:

чувство тошноты;

желтоватое изменение цвета кожи;

слабость;

плохой аппетит;

усталость;

тошноту;

боль в животе.

У других пациентов с острой стадией болезни вирус выводится из организма и долгосрочные последствия у них отсутствуют. Однако большинство больных остаются инфицированными. У них развивается хронический гепатит С (ХГС).

Только у некоторых пораженных HCV становятся заметными симптомы, которые включают:

потерю веса;

плохой аппетит;

усталость;

ноющие суставы.

У большинства людей с ХГС проявления отсутствуют в течение 20–30 лет. Однако все это время недуг медленно повреждает орган. Если они не пройдут тест на ВГС, многие из них не узнают, что заражены. То есть до тех пор, пока не разовьются признаки запущенного заболевания печени.

Диагностика

Чтобы поставить диагноз, доктор спросит о симптомах или запущенной болезни и о причинах воздействия факторов риска. К ним относятся:

история внутривенного употребления наркотиков или кокаина в нос;

переливания крови, особенно до 1992 г.;

несколько половых партнеров;

предыдущая или текущая работа в сфере здравоохранения;

история гемодиализа.

Медработник осмотрит пациента на признаки заболевания органа, такие как:

увеличенная печень или селезенка;

вздутие живота;

отек лодыжек;

атрофия мышц.

Hepatitis C подтверждается диагностикой. Один тест ищет фаг в крови. Другой выявляет белки (антитела), борющиеся с инфекциями. Антитела к ВГС указывают на то, что человек подвергался воздействию вируса. При подтверждении диагноза, необходимо определить генотип, с помощью анализа крови.

Различные штаммы по-разному реагируют на терапию. Также может потребоваться биопсия печени. Она помогает предсказать, разовьются ли осложнения.

Лечение

Не всем инфицированным требуется терапия. Поэтому необходимо обсудить с врачом потенциальные преимущества и побочные эффекты курса. Первым средством для борьбы с недугом было сочетание альфа-интерферона и рибавирина.

Отрицательные проявления от этих препаратов очень тяжелые. Многие люди не переносят курс, особенно с интерфероном. Сегодняшнее лечение кардинально изменилось. Противовирусные препараты на основе веществ:

Sofosbuvir;

Daclatasvir;

Ledipasvir;

Velpatasvir.

Гораздо эффективнее выводят вирус из организма и позволяют печени восстанавливаться. У них также меньше серьезных побочных эффектов по сравнению с интерфероном. Купить даклатасвир, как и все вышеперечисленные медсредства в Российской Федерации, можно через интернет в онлайн-аптеке «Гепатит-Стоп».

Существует шесть различных генотипов. Выбор противовирусного лекарства зависит от того, какой из них вызвал инфекцию. Так например, комбинация Софосбувира с Велпатасвиром подавляет генный тип No6.

Цель лечения — полностью очистить кровь пациента от любого обнаруживаемого вируса с помощью анализа крови, называемого РНК HCV. Если у больного нет определяемой РНК HCV через 12 недель или более после завершения противовирусной терапии, показатель излечения близок к 100 процентам. Лечащий врач порекомендует вакцинацию против гепатита А и В, а также посоветует не употреблять алкоголь. Эти действия снизят вероятность дальнейшего повреждения органа.