Внедрение crm для кафе и ресторана

Давно прошли те времена, когда в качестве основного канала взаимодействия с посетителем был официант. Но, с разработкой мобильных приложений, социальных сетей, прочих цифровых двойников, способов взаимодействия с посетителями стало больше: рестораны и кафе привлечь посетителя, узнать о его потребностях . В этом и кроется основная цель использования CRM.
Что такое
СRM – специально разработанное программное обеспечение, задачи использования которого сводятся к управлению взаимоотношениями посетителей и, как результат, выручкой с их обслуживания.
Перечень решаемых задач
- Обеспечение сбора базы посетителей.
- Автоматизация коммуникационных каналов с посетителем.
- Предоставление аналитических сведений о взаимодействии с гостем.
Важно! CRM часто ассоциируется с электронными картами лояльности Wallet, но это ошибочно. В некоторых crm для кафе и ресторана отсутствует возможность расчета системы бонусов и скидок.
Преимущества внедрения
При внедрении программного обеспечения в работу учреждений общественного питания, управляющий заведением получает ряд положительных моментов:
- Возможность организовать работу персонала, осуществлять контроль над качественными параметрами выполнения обязанностей подчиненными.
- Оптимизация деятельности рабочих зон заведения.
- Возможность отслеживать заказы, не допускать простоев.
- Ведение базу посетителей.
- Оформление отчетностей в налоговые органы, иных документов.
- Создание простой системы скидок, акционных предложений и бонусов.
- Контроль над товарооборотом.
- Возможность анализирования и получения данных по любому запросу.
- Использование сотовых телефонов и иных портативных устройств при принятии и формировании заказов.
Популярные системы
|Название системы
|СБИС PRESTO
|TILLYPAD
|QUICK RESTO
ТРАКТИРЪ
|IIKO
|R-KEEPER
|YUMA
|GBS.MARKET
|ISOK
|LECLICK
|POSTER
|JOWI
|АСТОР
|MICROINVEST
|INTELLECT STYLE
|GUSCOM.POS
|«МАГИЯ»
|POS SECTOR
|Z-CASH RESTAURANT SUITE
|РСТЪ: РЕСТОРАТОРЪ
|ГЕДЫМИН И POSITIVE
|СИСТЕМА «ЭКСПЕРТ»
|БИТ.АППЕТИТ
|ПРОСТАЯ СТОЛОВАЯ
|BITREST
|FOR REST
|ХЕЛПМИКС
Как выбрать
Перед тем, как сделать выбор в пользу той или иной разновидности, рекомендуется:
- Определиться с внутренним заказчиком: кто пользуется инструментом. В практическом применении некорректное определение заказчика услуги приводит к тому, что работа crm для кафе и ресторана, не эффективна.
- Составление перечня задач, которое призвано решать CRM.
- Моделирование решений поставленных задач. Рекомендуется попросить разработчика ПО выполнить демо-вариант настройки под заказчика, чтобы удостовериться, что выбранная система, действительно, будет эффективна в работе.
- Составление карты взаимодействия с платформами обслуживания, актуальные для заказчика.
Нет плохой или хорошей CRM. Каждая из вышеперечисленных подойдет для решения конкретных задач.