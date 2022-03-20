Внедрение crm для кафе и ресторана

Давно прошли те времена, когда в качестве основного канала взаимодействия с посетителем был официант. Но, с разработкой мобильных приложений, социальных сетей, прочих цифровых двойников, способов взаимодействия с посетителями стало больше: рестораны и кафе привлечь посетителя, узнать о его потребностях . В этом и кроется основная цель использования CRM.

Что такое

СRM – специально разработанное программное обеспечение, задачи использования которого сводятся к управлению взаимоотношениями посетителей и, как результат, выручкой с их обслуживания.

Перечень решаемых задач

Обеспечение сбора базы посетителей.

Автоматизация коммуникационных каналов с посетителем.

Предоставление аналитических сведений о взаимодействии с гостем.

Важно! CRM часто ассоциируется с электронными картами лояльности Wallet, но это ошибочно. В некоторых crm для кафе и ресторана отсутствует возможность расчета системы бонусов и скидок.

Преимущества внедрения

При внедрении программного обеспечения в работу учреждений общественного питания, управляющий заведением получает ряд положительных моментов:

Возможность организовать работу персонала, осуществлять контроль над качественными параметрами выполнения обязанностей подчиненными. Оптимизация деятельности рабочих зон заведения. Возможность отслеживать заказы, не допускать простоев. Ведение базу посетителей. Оформление отчетностей в налоговые органы, иных документов. Создание простой системы скидок, акционных предложений и бонусов. Контроль над товарооборотом. Возможность анализирования и получения данных по любому запросу. Использование сотовых телефонов и иных портативных устройств при принятии и формировании заказов.

Популярные системы

Название системы СБИС PRESTO TILLYPAD QUICK RESTO ТРАКТИРЪ IIKO R-KEEPER YUMA GBS.MARKET ISOK LECLICK POSTER JOWI АСТОР MICROINVEST INTELLECT STYLE GUSCOM.POS «МАГИЯ» POS SECTOR Z-CASH RESTAURANT SUITE РСТЪ: РЕСТОРАТОРЪ ГЕДЫМИН И POSITIVE СИСТЕМА «ЭКСПЕРТ» БИТ.АППЕТИТ ПРОСТАЯ СТОЛОВАЯ BITREST FOR REST ХЕЛПМИКС

Как выбрать

Перед тем, как сделать выбор в пользу той или иной разновидности, рекомендуется:

Определиться с внутренним заказчиком: кто пользуется инструментом. В практическом применении некорректное определение заказчика услуги приводит к тому, что работа crm для кафе и ресторана, не эффективна. Составление перечня задач, которое призвано решать CRM. Моделирование решений поставленных задач. Рекомендуется попросить разработчика ПО выполнить демо-вариант настройки под заказчика, чтобы удостовериться, что выбранная система, действительно, будет эффективна в работе. Составление карты взаимодействия с платформами обслуживания, актуальные для заказчика.

Нет плохой или хорошей CRM. Каждая из вышеперечисленных подойдет для решения конкретных задач.