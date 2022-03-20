Главная » Статьи

Внедрение crm для кафе и ресторана

На чтение 2 мин Просмотров 10 Опубликовано
Содержание
  1. Что такое
  2. Перечень решаемых задач
  3. Преимущества внедрения
  4. Популярные системы
  5. Как выбрать

Давно прошли те времена, когда в качестве основного канала взаимодействия с посетителем был официант. Но, с разработкой мобильных приложений, социальных сетей, прочих цифровых двойников, способов взаимодействия с посетителями стало больше: рестораны и кафе  привлечь посетителя, узнать о его потребностях . В этом и кроется основная цель использования CRM.

Что такое

СRM – специально разработанное программное обеспечение, задачи использования которого сводятся к управлению взаимоотношениями посетителей и, как результат, выручкой с их обслуживания.

Перечень решаемых задач

  • Обеспечение сбора  базы посетителей.
  • Автоматизация коммуникационных каналов с посетителем.
  • Предоставление аналитических сведений о взаимодействии с гостем.

Важно! CRM часто ассоциируется с  электронными картами лояльности Wallet, но это ошибочно. В некоторых crm для кафе и ресторана отсутствует возможность расчета системы бонусов и скидок.

Преимущества внедрения

При внедрении программного обеспечения в работу учреждений общественного питания, управляющий заведением получает ряд положительных моментов:

  1. Возможность организовать работу персонала, осуществлять контроль над качественными параметрами выполнения обязанностей подчиненными.
  2. Оптимизация деятельности рабочих зон заведения.
  3. Возможность отслеживать заказы, не допускать простоев.
  4. Ведение базу посетителей.
  5. Оформление отчетностей в налоговые органы, иных документов.
  6. Создание простой системы скидок, акционных предложений и бонусов.
  7. Контроль над товарооборотом.
  8. Возможность анализирования и получения данных по любому запросу.
  9. Использование сотовых телефонов и иных портативных устройств при  принятии и формировании заказов.

Популярные системы

Название системы
СБИС PRESTO
TILLYPAD
QUICK RESTO

ТРАКТИРЪ
IIKO
R-KEEPER
YUMA
GBS.MARKET
ISOK
LECLICK
POSTER
JOWI
АСТОР
MICROINVEST
INTELLECT STYLE
GUSCOM.POS
«МАГИЯ»
POS SECTOR
Z-CASH RESTAURANT SUITE
РСТЪ: РЕСТОРАТОРЪ
ГЕДЫМИН И POSITIVE
СИСТЕМА «ЭКСПЕРТ»
БИТ.АППЕТИТ
ПРОСТАЯ СТОЛОВАЯ
BITREST
FOR REST
ХЕЛПМИКС

Как выбрать

Перед тем, как сделать выбор в пользу той или иной разновидности, рекомендуется:

  1. Определиться с внутренним  заказчиком: кто пользуется инструментом. В практическом применении  некорректное  определение заказчика услуги приводит к тому, что работа crm для кафе и ресторана, не эффективна.
  2. Составление перечня  задач, которое призвано решать CRM.
  3. Моделирование решений поставленных задач. Рекомендуется попросить разработчика ПО выполнить демо-вариант настройки под заказчика, чтобы удостовериться, что выбранная система, действительно, будет эффективна в работе.
  4. Составление карты взаимодействия с платформами  обслуживания, актуальные для заказчика.

Нет плохой или хорошей CRM. Каждая из вышеперечисленных подойдет  для решения конкретных задач.

Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.