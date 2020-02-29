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Виза инвестора в Великобританию

29.02.2020 19:27

Виза инвестора – способ для получения получить вида на жительство и гражданства Великобритании через инвестиции в экономику данной страны. Заявителю не требуется доказывать своё знание языка, предоставлять какие-либо сведения о планах своего трудоустройства или ведения бизнеса, что является несомненными плюсами визы инвестора. Оформляя визу инвестора, заявитель может переехать в Англию вместе с членами своей семьи, в частности супругом\супругой, а также детьми до 18-ти лет. Также виза не накладывает каких-либо ограничений на заявителя и членов его семьи, что позволяет свободно работать, учиться, вести бизнес и заниматься любыми другими делами. На сайте https://imperiallegal.com/ru/tier-1-investor-visa/ можно узнать подробнее про условия и порядок получения Визы инвестора в Великобританию.

Претенденту на визу инвестора необходимо лишь потвердеть свою способность инвестировать в экономику Англии как минимум 2 миллионов фунтов. При этом чем больше сумма вложений, тем быстрее заявитель получит ПМЖ и гражданство. Вложив 10 миллионов фунтов, получение ПМЖ займет 2 года, а гражданство – 5 лет. В последние годы все больше людей начинают пользоваться данной схемой для получения ПМХ и гражданства на фоне падения стоимости фунта, а также увеличения привлекательности Великобритания в качестве места для ведения бизнеса. К тому же с английским паспортом можно въезжать более чем в 180 стран без необходимости в оформлении дополнительных виз.

Условия и требования

Вложить деньги для получения визы инвестора можно несколькими способами:

  1. Приобретение паевых инвестиционных фондов.
  2. Покупка акции компаний или компаний, которые зарегистрированы в Великобритании и базируются в данной стране.

В связи с последними изменениями, инвестиции в гособлигации больше не являются основанием для выдачи визы, они могут использоваться лишь для её продления.

Финансовое учреждение Великобритании, в котором заявитель откроет инвестиционный счет, тщательно проверит надежность инвестора в соответствии с имеющимися требованиями. Сами деньги могут находиться как в Англии, так и в другой стране, при условии, что нет никаких препятствий для их перевода. Потенциальному инвестору необходимо обладать свободный доступ к средствам. К тому же деньги не должны находиться в залоге. Заявитель должен будет предоставить справку об отсутствии у него судимостей за последние десять лет.

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