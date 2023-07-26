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Виртуальный сервер от Depohost

Автор На чтение 2 мин Просмотров 2 Опубликовано

Бизнес в непростых условиях адаптировался к локдауну и перешел в онлайн-сегмент экономики, что позволило многим компаниям остаться на плаву и выйти на новый уровень. Поэтому на данный предприниматели стремятся к созданию сайтов, чтобы расширить клиентскую базу и увеличить прибыль.

Компании с филиалами по региону или стране нуждаются в эффективном инструменте контроля и обмена информацией между различными городами, поэтому вопрос об аренде виртуального сервера становится особо актуальным.

Для чего пользователем требуется виртуальный сервер

Чтобы наиболее полно реализовать крупный проект, например, корпоративный веб-сайт, онлайн-магазин по продаже товаров, онлайн-приложение, необходима высокая производительность серверов для успешного функционирования без сбоев, на котором и будет размещен интернет-проект.

Аренда виртуального сервера позволяет использовать средства разработки и администрирования, а также обеспечить требуемую функциональность. Виртуальный сервис дает возможность управлять наполнением сложных сайтов и добавлять требуемые плагины.

Для кого требуется аренда виртуального сервера

Депохост — это оператор, который работает с клиентами напрямую без посредников и гарантирует качество работы систем. Предоставление виртуальных серверов позволяет перевести свой бизнес в сегмент онлайн-экономики без знаний программирования. Компания предоставляет возможность аренды виртуального сервера:

  • для бизнеса;
  • для бухгалтерии;
  • для вебмастеров.

Для предпринимателей предусмотрен пакет с бесплатной настройкой и администрированием. Можно организовать онлайн-магазин и выставить товары с возможностью удаленной покупки. Или приложение, который позволит в любой момент ознакомиться с ассортиментом для заказа. Таким образом, поток клиентов увеличится за счет возможности доставки на дом или пункта самовывоза.

Веб-сервер для бухгалтера позволит вести клиентские счета удаленно и принимать большее количество компаний для предоставления услуг бухгалтерского учета. Или сама компания может организовать работу бухгалтерии для филиалов по всей стране. К примеру, офлайн-работники в одном городе ведут одновременно несколько городов, тем самым сокращая расходы на аренду офисных помещений и наем новых сотрудников.

Вебмастера имеют возможность с помощью аренды сервера курировать различные компании для обеспечения бесперебойной работы онлайн-систем.

Сайт: https://www.depohost.ru/arenda-virtualnogo-servera/

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