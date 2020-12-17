Виды сервисов для оплаты платежей онлайн

Открывая интернет-магазин, каждый владелец ставит перед собой задачу выбора сервиса для оплаты товаров и услуг онлайн. Какие существуют виды сервисов и в чем их отличия?

Способы перехода к оплате на сайте

Форма оплаты на сайте магазина. Располагается на странице в виде кнопки, после того как клиент совершает переход и выбирает удобный вариант оплаты, это может быть банковская карта, прием платежей в криптовалюте или любой другой предложенный вариант. Остаётся ввести необходимые данные для перевода и завершить сделку.

Интеграция с платёжными сервисами. Оплата товара производится после добавления их в корзину, где располагается кнопка «оплатить» после чего клиенту предлагается ознакомиться с общей суммой заказа, выбрать удобный способ оплаты. По завершению сделки формируется уведомление о проведённой транзакции и оба участника видят статус заказа.

Генерирование прямых платежных ссылок. Часто используется для работы в мессенджерах, не так популярен в работе интернет-страниц. Для того чтобы совершить оплату выбранных товаров или услуг, необходимо пройти по ссылке, нажать кнопку «оплатить» и выбрать подходящий вариант.

Способы получения онлайн-оплаты

Провести оплату на сайте, можно используя несколько вариантов:

с помощью банковской карты;

электронного кошелька;

с баланса мобильного телефона;

через интернет-банкинг.

После чего владельцу сайта предстоит выбрать способ приёма платежа на сайте. Для удобства и экономии на комиссии стоит выбирать способы, в которых будет участвовать наименьшее количество посредников. Обязательно нужно учитывать способ подключения кассы к выбранному способу и его надёжность в сети.

Более подробно о возможностях перевода

Перевод с карты. Простой и популярный способ оплаты в сети. Заключается в переводе денежных средств с банковской карты клиента на счёт продавца в стороннем банке. Надёжный и самый дешёвый вариант, которым часто пользуются интернет-магазины. Быстро формирует чек и отправляет на электронный адрес покупателя.

Платёжные шлюзы. Система шифровки информации для обеспечения безопасности при оплате через удобный канал. Задача шлюза – перенаправить клиента на страницу для введения данных для проведения транзакции, а после успешной оплаты вернуть обратно в магазин. Комиссия за услуги шлюза может достигать нескольких процентов, но при этом личные данные клиента будут доступны только агрегатору оплаты, минуя продавца.

Агрегаторы систем оплаты. Работают сразу с несколькими вариантами перевода. Продавец, заключая договор, может самостоятельно указать нужные для него и тем самым управлять стоимостью комиссии за пользование сервисом. Все агрегаторы обладают хорошей степенью защиты персональных данных клиента и быстротой проведения транзакции по сделки.

Электронный кошелёк. Открытие корпоративного электронного кошелька, подразумевает под собой совершение оплаты между юридическим лицом и физическим, для этого составляется договор с платёжными системами PayPal или QIWI, посредством чего будет проводиться перевод.

Разница в работе систем

Как уже стало понятно из вышеуказанной информации, агрегаторы – это программы, работающие с несколькими вариантами оплаты и берущие комиссию за оказание своих услуг. Используют в своей работе шлюзы для обеспечения безопасности данных покупателя.

Эквайринг предоставляет возможность провести оплату исключительно с помощью банковской карты и электронного кошелька. Безопасность в этом случае обеспечивает система оплаты с использованием кода подтверждения, вводимого при переводе денежных средств.