Виды полиграфической печати на пластике

Возможности современной полиграфической печати безграничны. На пластик могут быть нанесены самые разные рисунки, надписи, любой сложности и размера. Пожалуй, единственное ограничение заключается в дизайнерских идеях, в остальном технологии позволяют практически все.

Инновационные технологии

Печать на пластике становится востребованной и популярнее с каждым днем. Она позволяет создавать разные сувениры, баннеры, визитки, папки для хранения бумаг и прочее. Важно, чтобы нанесенный логотип, картинка, были устойчивыми перед внешними факторами, не выгорали спустя время, выглядели презентабельно. Новые технологии печати позволяют добиться подобного результата без особых усилий, а работой будут заниматься лучшие специалисты https://delta-print.ru/pechat_na_plastike/ .

Существует много разных технологий печати на пластике. Некоторые способы уже устаревшие, но на смену им приходят инновационные. Есть такие методы, которые обладают всеми возможными преимуществами.

Лазерная печать

С помощью лазерного луча удается нанести нужную картинку или надпись на пластик. В случае с таким материалом метод многие называют гравировка. По запланированному алгоритму происходит удаление верхнего слоя лазером. Это позволяет получить нужные буквы или картинку.

Пластик-основа может быть разной. Поверхность золотая, яркая, нейтральная и так далее. Для каждой цели найдется свой вариант. Готовая продукция привлекательная, а главное долговечная. Спустя много лет цвет останется прежним, а рисунок не выцветет.

Ультрафиолетовая печать

Для нанесения полноцветных изображений будут использованы чернила. Они застынут после воздействия УФ-лучей. Такая печать востребована, но часто применяется для малых тиражей. Для выполнения большого цикла понадобится много времени.

Главное преимущество метода – универсальность. Картинка может наноситься на любую поверхность. Чернила устойчивы к выцветанию, не смазываются. К тому же такой способ печати на пластике недорогой. Как результат:

яркие картинки;

насыщенные цвета;

отсутствие эффекта застывшей корочки;

при прикосновении изображение не выделяется.

Такая печать подходит для создания сувенирной, корпоративной продукции, визиток в том числе. Нет неприятного запаха.

Шелкография

Полноцветная печать изображений или надписей на пластике. Изначально делается трафарет на ткани, через него будет передан краситель. На изготовление шаблона уходит немало времени. Однако потом можно сделать большой тираж изделий с одинаковым рисунком. Это могут быть бейджики, таблички или что-то другое.

Стоимость печати формируется исходя из многих факторов. Все зависит от класса полимера, расхода краски, объема партии, дополнительных опций. На полимеры могут наноситься разные рисунки, которые не выцветут даже спустя долгие годы. Как видно технологий для нанесения картинок существует немало. Какие-то устарели, какие-то используют чаще всего и постоянно усовершенствуют.