Виды межкомнатных дверей

Если говорить о дверном полотне, то можно различать массивную древесину, массивный МДФ или полые полотна. В зависимости от отделки, которую выбирают, лист будет изготовлен из того или иного материала, а также его цены. Онлайн через магазин можно межкомнатные двери купить в Москве недорого.

Компоненты межкомнатной двери

Если говорить о дверном полотне, то можно различать массивную древесину, массивный МДФ или полые полотна. В зависимости от отделки, которую выбирают, лист будет изготовлен из того или иного материала, а также его цены.

Фальц или рама и накладки или косяки межкомнатной двери могут иметь ту же отделку, что и та же створка, или другую, в зависимости от вкуса каждого, они также изготавливаются из массива дерева или МДФ в зависимости от вкуса и отделки. Различают межкомнатные двери с разным открыванием, распашные, раздвижные и складные.

Возможные открывания межкомнатных дверей

Складные двери. Складные межкомнатные двери самые популярные во всем мире, они «на всю жизнь», но при открывании они занимают определенное пространство, которое нельзя использовать.

Раздвижные двери. Раздвижные двери, с другой стороны, помогают сохранить жизненно важное пространство в доме, которое можно использовать для многих других вещей.

Белые или лакированные межкомнатные двери. Лакированные межкомнатные двери добавляют ощущение света в комнату, где они находятся. Его нейтральный цвет позволяет использовать несколько комбинаций ручек.

Стандартные размеры массивных межкомнатных дверей

Стандартные межкомнатные двери имеют толщину 3,5 см и высоту 2 метра.

Стандартная ширина межкомнатных дверей варьируется от 60 см (используются в шкафах и небольших ванных комнатах) до 1,5 м. Для доступа людей с ограниченными возможностями необходима межкомнатная дверь шириной 1,5 метра.

Внутренние двери можно найти изготовленными в рамах или просто в виде дверей, называемых заготовками или плитами. Последний тип предназначен для подвешивания на существующие дверные рамы или для установки в ситуации, когда плотнику по интерьеру необходимо собрать весь косяк в сборе. Обычно они продаются без петель, ручек или замков, но их можно заказать с предварительно просверленным отверстием для замка.

Твердые «цельные» деревянные двери являются предпочтительным выбором в большинстве ситуаций из-за экономии труда, поскольку они устанавливаются на косяк в сборе с петлями, утопленными в краях.

Чем отличаются пустотелые межкомнатные двери от массивных?

Основное различие между полыми и сплошными дверями заключается в способе их конструкции, что в итоге влияет на цену.

Поэтому двери с деревянным сердечником всегда являются лучшим вариантом, так как они менее склонны к деформации или изменению формы. У этого есть и обратная сторона: более легкие двери, как правило, стоят дешевле, чем тяжелые. Кроме того, ткань массивных межкомнатных дверей также обеспечивает лучшую акустическую и тепловую изоляцию, обладая изоляционными свойствами, которые проходят через сердцевину двери.