Виды межкомнатных дверей

Если говорить о дверном полотне, то можно различать массивную древесину, массивный МДФ или полые полотна. В зависимости от отделки, которую выбирают, лист будет изготовлен из того или иного материала, а также его цены. Онлайн через магазин можно межкомнатные двери купить в Москве недорого.
Компоненты межкомнатной двери
Если говорить о дверном полотне, то можно различать массивную древесину, массивный МДФ или полые полотна. В зависимости от отделки, которую выбирают, лист будет изготовлен из того или иного материала, а также его цены.
Фальц или рама и накладки или косяки межкомнатной двери могут иметь ту же отделку, что и та же створка, или другую, в зависимости от вкуса каждого, они также изготавливаются из массива дерева или МДФ в зависимости от вкуса и отделки. Различают межкомнатные двери с разным открыванием, распашные, раздвижные и складные.
Возможные открывания межкомнатных дверей
- Складные двери. Складные межкомнатные двери самые популярные во всем мире, они «на всю жизнь», но при открывании они занимают определенное пространство, которое нельзя использовать.
- Раздвижные двери. Раздвижные двери, с другой стороны, помогают сохранить жизненно важное пространство в доме, которое можно использовать для многих других вещей.
- Белые или лакированные межкомнатные двери. Лакированные межкомнатные двери добавляют ощущение света в комнату, где они находятся. Его нейтральный цвет позволяет использовать несколько комбинаций ручек.
Стандартные размеры массивных межкомнатных дверей
Стандартные межкомнатные двери имеют толщину 3,5 см и высоту 2 метра.
Стандартная ширина межкомнатных дверей варьируется от 60 см (используются в шкафах и небольших ванных комнатах) до 1,5 м. Для доступа людей с ограниченными возможностями необходима межкомнатная дверь шириной 1,5 метра.
Внутренние двери можно найти изготовленными в рамах или просто в виде дверей, называемых заготовками или плитами. Последний тип предназначен для подвешивания на существующие дверные рамы или для установки в ситуации, когда плотнику по интерьеру необходимо собрать весь косяк в сборе. Обычно они продаются без петель, ручек или замков, но их можно заказать с предварительно просверленным отверстием для замка.
Твердые «цельные» деревянные двери являются предпочтительным выбором в большинстве ситуаций из-за экономии труда, поскольку они устанавливаются на косяк в сборе с петлями, утопленными в краях.
Чем отличаются пустотелые межкомнатные двери от массивных?
Основное различие между полыми и сплошными дверями заключается в способе их конструкции, что в итоге влияет на цену.
Поэтому двери с деревянным сердечником всегда являются лучшим вариантом, так как они менее склонны к деформации или изменению формы. У этого есть и обратная сторона: более легкие двери, как правило, стоят дешевле, чем тяжелые. Кроме того, ткань массивных межкомнатных дверей также обеспечивает лучшую акустическую и тепловую изоляцию, обладая изоляционными свойствами, которые проходят через сердцевину двери.