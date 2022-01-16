Виды и применение цветного металлопроката

Различные виды металлопроката активно используются человеком во многих отраслях промышленности, а также прочих сферах хозяйствования (например, в строительстве). В зависимости от материалов изготовления такую продукцию можно разделить на две большие категории: черную и цветную. Изделия первого типа производятся из стальных сплавов, а второго – из составов на основе цветных металлов.

Основные сферы использования и типы

Сегодня цветной металлопрокат широко применяется в различных сферах промышленности, среди которых:

автомобиле- и авиастроение;

строительство зданий;

сооружение космических кораблей и морских суден;

радиотехника;

изготовление механических и электронных приспособлений бытового и иного назначения;

химическая отрасль и т. д.

Широкая востребованность цветных сплавов связана с рядом их преимуществ. Это долговечность и антикоррозийные характеристики, пластичность и ударная прочность, отличная электропроводность. При этом цветной металлопрокат, как и черный, можно разделить на два основных типа, а именно:

1. Сортовой. К данной группе продукции относятся прутки и проволока, заготовки в виде шестигранников и профилей. Для их производства используются различные сплавы, а основной сферой их применения является изготовление изделий электротехнического и строительного назначения.

2. Листовой. Это полосы и ленты, а также листы большой площади. Активно используются в машиностроении и строительстве. Причем в последнем случае речь идет не только о сооружении конструкционных элементов зданий, но и о декоративной отделке экстерьеров.

Вместе с тем цветной прокат может изготавливаться на основе различных материалов, включая кадмий, висмут, ванадий и т. д. Но наиболее распространенными и востребованными являются изделия из алюминия и меди.

Особенности проката из различных материалов

Самыми популярными в различных отраслях жизнедеятельности человека считаются метизы из алюминия. Это обуславливается их относительно невысокой стоимостью, а также:

простотой в обработке;

незначительным удельным весом;

стойкостью к коррозионным процессам;

высокими электро- и теплопроводящими качествами.

При этом стоит отметить, что наиболее востребованными являются различные сплавы на основе алюминия, а не чистые материалы. Наиболее популярным в промышленности считается дюраль. Во время выплавки в материал добавляют определенное количество магния. Пользуется спросом в строительстве и авиастроении.

Также при изготовлении алюминиевых сплавов вещество может соединяться с другими компонентами (например, цинком или кремнием).

Вторым по популярности является медный прокат. Сегодня проволока из такого материала наиболее востребована для прокладки как силовых, так и бытовых электросетей. Кроме того, он активно применяется для изготовления труб и в сфере производства различных электронных приспособлений.

Среди основных эксплуатационных преимуществ меди необходимо отметить:

устойчивость к коррозионным процессам;

сохранение прочностных качеств в широком диапазоне температур;

повышенные показатели тепло- и электропроводимости;

незначительную восприимчивость к влиянию УФ-излучения.

Единственным недостатком меди принято считать ее незначительную стойкость к ударным нагрузкам. Однако за счет добавления специальных легирующих компонентов во время выплавки данного проката этот минус может быть устранен. В качестве таких веществ могут выступать цинк и никель, олово и прочие металлы.