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Что представляют собой вертикальные трапы из нержавеющей стали

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Для того чтобы производство правильно функционировало, чтобы был полноценный качественный слив, необходимо его обустроить хорошим оборудованием. Точечный водоотвод представлен вертикальным или горизонтальным трапом из нержавеющей стали. О том, что он собой представляет трап вертикальный, каковы его особенности и преимущества, поговорим ниже.

Что представляет собой вертикальный трап из нержавеющей стали

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Трап вертикальный — это деталь, которая служит для отвода и сбора жидкости. В бытовых условиях его можно все чаще встретить в душевых кабинах. На производстве такой трап необходим для слива кислот, воды, всевозможных жидких смесей. Он защищает водопровод от засоров, так как сверху снабжен фильтрующей сеткой или металлом с отверстиями. Это позволяет крупным фракциям не попасть в сток.

Вертикальный трап из нержавеющей стали пользуется популярностью в таких направлениях промышленности, как фармацевтическая, химическая, пищевая, парфюмерная, а также на других объектах, где есть необходимость соответствия санитарно-гигиеническим требованиям.

В чем достоинства

Преимущества вертикальных трапов из нержавеющей стали представлены такими факторами:

  • Они предотвращают распространение неприятных запахов с канализации благодаря наличию гидрозатвора.
  • Самоочищение. Нет необходимости регулярно вручную очищать трап с помощью дорогостоящих реагентов и вызовов мастеров. Он очищается самостоятельно под влиянием большого количества воды.
  • Трапы могут использоваться как самостоятельно в качестве точки сброса, так и в тандеме с водоотводными лотками. Все зависит от особенностей производства, количества стоков жидкости.
  • Благодаря тому, что изделия изготавливаются из высококачественной нержавеющей стали, трапы имеют высокую прочность и долговечность.
  • Устойчивость к коррозии. Это обеспечивается свойствами материала и технологии, с применением которой он изготовлен.
  • Устойчивость к кислотам, щелочам, высоким и низким температурам, к другим агрессивным действиям.
  • Данная продукция имеет хорошую пропускную способность, что предотвращает засоры.
  • Трап из нержавеющей стали соответствует всем санитарно-гигиеническим нормам.
  • Широкий диапазон моделей с разделением по назначению, размеру, комплектации.
  • Простота монтажа. У трапов есть специальные монтажные усы, которые необходимы для фиксации при создании фундамента.

Подводя итоги, можно прийти к выводу, что вертикальный трап из нержавеющей стали необходим практически на любом производстве. Он обеспечит не только правильный слив и оградит вас от проблем с засорами, но и поможет избежать штрафов от санэпидемстанции за несоблюдение санитарно-гигиенических требований.

Если для вашего производства необходимы вертикальные трапы из нержавеющей стали и их монтаж, но вы не знаете, какой именно вариант вам подойдет, как его можно установить самостоятельно, лучше обратится за помощью к профессионалам. Специалисты смогут вас проконсультировать либо онлайн, если у вас типичная ситуация, либо выехать на объект, чтобы оценить ситуацию. Они помогут подобрать необходимое оборудование, осуществить монтаж на профессиональном уровне.

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