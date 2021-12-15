Что представляют собой вертикальные трапы из нержавеющей стали

Для того чтобы производство правильно функционировало, чтобы был полноценный качественный слив, необходимо его обустроить хорошим оборудованием. Точечный водоотвод представлен вертикальным или горизонтальным трапом из нержавеющей стали. О том, что он собой представляет трап вертикальный, каковы его особенности и преимущества, поговорим ниже.

Что представляет собой вертикальный трап из нержавеющей стали

Трап вертикальный — это деталь, которая служит для отвода и сбора жидкости. В бытовых условиях его можно все чаще встретить в душевых кабинах. На производстве такой трап необходим для слива кислот, воды, всевозможных жидких смесей. Он защищает водопровод от засоров, так как сверху снабжен фильтрующей сеткой или металлом с отверстиями. Это позволяет крупным фракциям не попасть в сток.

Вертикальный трап из нержавеющей стали пользуется популярностью в таких направлениях промышленности, как фармацевтическая, химическая, пищевая, парфюмерная, а также на других объектах, где есть необходимость соответствия санитарно-гигиеническим требованиям.

В чем достоинства

Преимущества вертикальных трапов из нержавеющей стали представлены такими факторами:

Они предотвращают распространение неприятных запахов с канализации благодаря наличию гидрозатвора.

Самоочищение. Нет необходимости регулярно вручную очищать трап с помощью дорогостоящих реагентов и вызовов мастеров. Он очищается самостоятельно под влиянием большого количества воды.

Трапы могут использоваться как самостоятельно в качестве точки сброса, так и в тандеме с водоотводными лотками. Все зависит от особенностей производства, количества стоков жидкости.

Благодаря тому, что изделия изготавливаются из высококачественной нержавеющей стали, трапы имеют высокую прочность и долговечность.

Устойчивость к коррозии. Это обеспечивается свойствами материала и технологии, с применением которой он изготовлен.

Устойчивость к кислотам, щелочам, высоким и низким температурам, к другим агрессивным действиям.

Данная продукция имеет хорошую пропускную способность, что предотвращает засоры.

Трап из нержавеющей стали соответствует всем санитарно-гигиеническим нормам.

Широкий диапазон моделей с разделением по назначению, размеру, комплектации.

Простота монтажа. У трапов есть специальные монтажные усы, которые необходимы для фиксации при создании фундамента.

Подводя итоги, можно прийти к выводу, что вертикальный трап из нержавеющей стали необходим практически на любом производстве. Он обеспечит не только правильный слив и оградит вас от проблем с засорами, но и поможет избежать штрафов от санэпидемстанции за несоблюдение санитарно-гигиенических требований.

Если для вашего производства необходимы вертикальные трапы из нержавеющей стали и их монтаж, но вы не знаете, какой именно вариант вам подойдет, как его можно установить самостоятельно, лучше обратится за помощью к профессионалам. Специалисты смогут вас проконсультировать либо онлайн, если у вас типичная ситуация, либо выехать на объект, чтобы оценить ситуацию. Они помогут подобрать необходимое оборудование, осуществить монтаж на профессиональном уровне.