В Европе и США вертикальные пылесосы известны уже не одно десятилетие, а вот в России они пока в новинку. Тем не менее, новизна не мешает им набирать популярность! Каковы преимущества таких моделей? Действительно ли они лучше традиционных решений с массивным корпусом, где размещены основные электрические узлы и механизмы?

Конструктивные особенности

Конструкция всех устройств данного класса одинакова. Например, на странице https://mygadget.ru/forum/topic/vertikalnyj-pylesos-wollmer-d703-charoit-obsuzhdenie/ можно найти подробную информацию про вертикальный пылесос Wollmer D703 Charoit, чтобы убедиться в этом. В нее входит следующее:

Длинная рукоять, внутри которой находится емкость для сбора мусора;

Аккумулятор (для беспроводных моделей) либо шнур питания – для стандартных;

Труба, в основании которой расположена щетка.

Основные материалы – ударопрочные сорта пластмассы, алюминий, нержавеющая сталь. Принцип действия идентичен классическим моделям, мотор формирует тягу, благодаря которой пыль засасывается внутрь пылесборника. Дополнительно мотор может обеспечивать вращение щеток, что позволяет хорошо прочищать ковры и другие покрытия с ворсом.

Преимущества вертикальных пылесосов

Положительные качества такого конструктивного решения следующие:

Компактность. Это положительно сказывается и на удобстве пользования, и на хранении. Не нужно прятать прибор в шкаф, где он будет занимать много места. Достаточно расположить его в углу, там он не займет полезного пространства, будет незаметен;

Маневренность. Это объясняется компактностью, длинным шнуром питания (или его отсутствием, в случае с беспроводными моделями), легкостью. Благодаря маневренности, пылесосом легко убирать не только большие площади, ковры и паласы, но и лестнице, области вдоль плинтусов, под диванами, кроватями;

Эффективность. Большой минус стандартных пылесосов – гибкий шланг, изменяющий направление движения воздушного потока, снижающий тягу. Из-за этого эффективность уборки падает. У вертикальных моделей воздух движется строго по одному вектору, всегда сохраняет мощность, так что удается справиться даже с очень пыльными поверхностями;

Вместительный пылесборник. Несмотря на кажущуюся компактность, в пылесборник легко войдет приличный объем мусора. Не придется промывать и прочищать его после каждой уборки.

Большой плюс вертикальной техники – необычный стильный дизайн, которым редко могут похвастаться стандартные модели. Уже один этот момент – хороший довод в пользу того, чтобы приобрести его для дома!