Важность навигационных сервисов для автомобилей и не только

Меню
Поиск

USD/RUB: 71.13 EUR/RUB: 80.62 BTC/USD: 8756.9

15 августа : среда

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

Колонка эксперта

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Статьи

Обзоры рынков

Важность навигационных сервисов для автомобилей и не только

15.07.2020 09:42

Важность навигационных сервисов для автомобилей и не только

Стремление к самостоятельному освоению неизведанных территорий стало одной из главных причин чрезвычайно высокой популярности навигационных сервисов среди современных пользователей. Автовладельцы и просто любители странствий все чаще покупают устройства, с помощью которых можно использовать навигационные приложения.

Общие сведения о навигационных программах

Навигационные технологии заняли прочное место в повседневной жизни человечества. Они активно применяются в государственной сфере и в функционировании транспортного комплекса. С использованием навигации функционируют:

  • системы мониторинга и диспетчеризации;
  • логистические системы;
  • транспортные интеллектуальные системы;
  • тахографический контроль;
  • системы обеспечения безопасности.

Главное назначение навигационных приложений заключается в оказании помощи их пользователям в ориентации на местности. Они делятся они на онлайновые и офлайновые. Получить более подробную информацию можно по ссылке https://agilie.com/en/services/geolocation-and-mapping-technologies. Все навигаторы, установленные в современных девайсах, по умолчанию работают в онлайн-режиме и нуждаются в качественном доступе к глобальной сети, без чего могут отображать карты некорректно. При наличии таких проблем целесообразно пользоваться офлайн-приложениями, которые рассчитаны на работу в автономном режиме. Однако надо учитывать, что навигация в офлайн-режиме очень редко бывает бесплатной, так что при ее использовании придется нести дополнительные расходы.

Возможность систем навигации

Первенство в работе навигационных приложений в настоящее время принадлежит технологии GPS. Большая часть современных смартфонов и навигаторов позволяет пользоваться именно ею, благодаря чему владельцы этих гаджетов могут устанавливать нахождение самых разных объектов в любом месте с точностью до нескольких метров. С помощью технологии Wi-Fi навигационный функционал осуществляется по радиоканалу, то есть провода и доступ во всемирную паутину не требуются. Устройства, функционирующие по такому принципу, бывают незаменимыми в значительном удалении от крупных городов.

Многообразие навигационных сервисов подчеркивает высокий спрос на них со стороны пользователей. В настоящее время любой желающий может выбрать наиболее подходящее навигационное приложение, которое будет для него максимально удобным.

Просмотры:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги